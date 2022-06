Privacystichting vecht Covid Safe Ticket aan bij de rechter in Vlaanderen

Het Belgische Ministry of Privacy dagvaardt de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenschap omdat de stichting van oordeel is dat het Covid Safe Ticket, de Belgische coronapas, onrechtmatig is.

De stichting, die zich als onafhankelijke privacywaakhond opwerpt, vecht het Covid Safe Ticket aan na een succesvolle crowdfundingactie waarmee veertigduizend euro werd opgehaald. De stichting betoogt dat de maatregelen rond het Covid Safe Ticket niet adequaat, disproportioneel en in strijd met de grondwet zijn. De organisatie vordert dat de Vlaamse overheid maatregelen neemt om de onrechtmatigheid te beëindigen.

Maandag 20 december begint de zaak bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel en na het kort geding streeft de stichting naar een bodemprocedure. "Dit laatste om duidelijk te maken dat dergelijke fouten in een rechtsstaat ontoelaatbaar zijn", zegt de advocaat van de privacyorganisatie tegen De Morgen.

Het Ministry of Privacy startte in november een campagne tegen de Belgische coronapas, waar het onder de noemer Covid Shit Ticket naar refereert. De stichting noemde de coronapas een 'gevaarlijk instrument': "De applicatie is onzorgvuldig uitgewerkt, er zijn belangrijke ethische vragen én de GBA gaf aan deze regering een negatief advies, wat ze volkomen negeerde." Eind november vocht de burgerrechtenbeweging Notre Bon Droit de Covid Safe Ticket met succes aan in Wallonië. De rechter oordeelde toen volgens Le Soir dat de maatregelen rond de pas in strijd waren met de Europese GDPR-privacyrichtlijn en dat het leek dat de vrijheidsbeperkende maatregelen niet evenredig waren met de nagestreefde doelen.