Duits OM onderzoekt misbruik corona-app voor traceren getuigen door politie

De Duitse politie wordt er van beschuldigd in een misdaadzaak onrechtmatig een coronatraceerapp gebruikt te hebben voor het vinden van getuigen. Op die actie van de politie is veel kritiek gekomen en het Duitse OM is een onderzoek gestart.

De politie van Mainz zou de Luca-app eind november onrechtmatig gebruikt hebben bij een misdaadzaak, meldt SWR. Een man viel dood neer niet lang nadat hij een restaurant had verlaten. De autoriteiten wisten de onversleutelde gegevens te verkrijgen van de gezondheidsdienst en gebruikten deze om te kijken wie rond de tijd van het misdrijf in het restaurant aanwezig waren. Er werden uiteindelijk 21 mogelijke getuigen gevonden.

De ontwikkelaars van de app hebben sindsdien een verklaring naar buiten gebracht waarin ze de activiteiten van de politie afkeuren. Ook meerdere Duitse politici, waaronder leden van de huidige coalitie, spraken zich uit over de zaak. Sommigen roepen op om te app te verwijderen, schrijft Handelsblatt.

De app Luca houdt bij hoelang Duitse gebruikers in restaurants of andere openbare gelegenheden zijn geweest. In die gelegenheden moet de QR-code gescand worden. Wanneer een gebruiker dan besmet raakt, is het makkelijker om te traceren waar diegene is geweest en hoelang. Gebruikers moeten in de app hun volledige naam, adres en telefoonnummer opgeven. De persoonlijke data is versleuteld en mag alleen ontsleuteld worden door de lokale gezondheidsdienst als er een besmettingshaard opgespoord moet worden. Daarvoor moet ook de desbetreffende openbare locatie toestemming geven.

Luca is een particulier initiatief als alternatief voor papieren registratie van bezoekers in bijvoorbeeld horeca. Met de app van de Duitse overheid, Corona-Warn, is niet na te gaan wie op een bepaald moment op een bepaalde plek waren. Dat werkt net als het Nederlandse CoronaMelder met bluetoothsignalen via de api van Google en Apple en slaat geen locatie op. Corona-Warn en CoronaMelder bevatten bovendien geen persoonsgegevens van gebruikers.

"De onderhavige zaak is zo ernstig omdat het wettelijke verbod op het gebruik van contacttraceringsgegevens voor politiedoeleinden duidelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd in de infectieziektenwet", zei Stefan Brink, de functionaris gegevensbescherming van Baden-Württemberg, tegen Handelsblatt. "Het is moeilijk te geloven dat de veiligheidsautoriteiten in dit geval van het gebruiksverbod afzagen." Het politiekorps heeft zijn excuses aangeboden en zegt de gegevens niet meer te gebruiken. Het Duitse OM heeft een onderzoek gestart naar de privacyschending van de politie.

Update, 16:20: In het artikel stond dat het gaat om mogelijke daders, maar het gaat om mogelijke getuigen. Daarnaast is de uitleg over de Luca-app uitgebreid en informatie over de relatie met Corona-Warn toegevoegd.