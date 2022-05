Duitse deelstaatminister wil corona-app voor strafrechtelijk onderzoek gebruiken

De justitieminister van de Duitse deelstaat Brandenburg wil dat het Openbaar Ministerie contactgegevens uit de Luca-app mag gebruiken als bewijs bij de vervolging voor ernstige misdrijven. Luca is een corona-app die bedoeld is voor registratie op locaties.

Openbare aanklagers en rechtbanken zouden per geval moeten beslissen of gegevens uit de Luca-app als bewijs in onderzoeken mogen worden gebruikt, aldus de Brandenburgse minister van Justitie Susanne Hoffmann.

Dat zou alleen bij vervolging van ernstige misdrijven het geval mogen zijn, niet bij kleine vergrijpen. Ze noemde volgens de Duitse website Golem als voorbeeld een 'gewelddadige confrontatie die eindigt in een moord' of een 'verkrachting in een restaurant'. Ze deed haar uitspraken in een juridische commissie van de deelstaat en ook de procureur-generaal van de staat zou het er mee eens zijn.

Ze zou bijval van een partij, maar weerstand van andere partijen in de commissie hebben gekregen. Zo noemde de fractievoorzitter van BVB/Freie Wähler het plan 'onaanvaardbaar in een liberale rechtsstaat', omdat de corona-app bedoeld is voor het traceren van contacten van besmettingsketens en de gegevens alleen voor dat doel gebruikt zouden moeten worden.

Het is niet voor het eerst dat de Luca-app in Duitsland in opspraak komt wegens oneigenlijk gebruik. In januari werd bekend dat de politie van Mainz gegevens van de app illegaal had opgevraagd. Het verdere gebruik van Luca staat nu ter discussie. De deelstaat Rheinland-Pfalz neemt volgens de Duitse krant Die Zeit al afscheid van de app.

Update, 16.35: Luca is niet direct vergelijkbaar met CoronaCheck, zoals aanvankelijk in het artikel stond. Het gaat om een app van het bedrijf culture4life die in meerdere deelstaten gebruikt wordt voor het registreren van bezoekers op locaties. Het doel is om zo contacten te traceren bij coronagevallen en zo mogelijke besmettingsketens te kunnen opsporen. Vanwege de focus op locaties is de werking anders dan de Duitse Corona-Warn-app, die traceert op basis van contacten in de nabijheid, net als CoronaCheck. De Chaos Computer Club riep vorig jaar op per direct te stoppen met de 'miljoenen euro's kostende' app vanwege 'het dubieuze bedrijfsmodel, de ondeugdelijke software en onregelmatigheden bij de gunning van opdrachten'. Met dank aan onder andere ropgonggrijp.