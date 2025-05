Rechtbank: coronatoegangsbewijs was geen schending van grondrechten

Een rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de invoering van het coronatoegangsbewijs geen schending van de grondrechten was. De rechter concludeert dat er sprake was van inmenging van de grondrechten, maar dat de Nederlandse overheid daar ook aanwijsbare redenen voor had.

De rechtbank was volgens de NOS van oordeel dat de Nederlandse Rijksoverheid een afgewogen keuze heeft gemaakt. "Sommigen werden door de coronapas gehinderd in hun deelname aan de samenleving, terwijl anderen daardoor juist werden beschermd", klinkt het.

De rechtszaak werd eind 2022 aangespannen door drie tegenstanders van het coronatoegangsbewijs. Deze tegenstanders beschouwden het bewijs als drukmiddel van de overheid om mensen tot vaccinatie te dwingen en hadden ook een schadevergoeding geëist. Die kregen ze volgens de NOS niet.

Het coronatoegangsbewijs werd op 25 september 2021 ingevoerd en was tot 25 februari 2022 van kracht. Het betrof een qr-code waarmee aangegeven kon worden of de houder volledig gevaccineerd was voor het coronavirus, aan het herstellen was van een besmetting met dit virus of kort daarvoor negatief had getest. Gebruikers konden een qr-code printen of de CoronaCheck-app gebruiken. Het is sinds 1 juli 2023 niet meer mogelijk om digitale coronabewijzen via de app aan te maken. Tweakers schreef eind 2021 een achtergrondartikel over hoe de CoronaCheck-app precies werkte en besprak in 2022 ook hoe de app werd uitgefaseerd.