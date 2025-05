Europese Ombudsman: EC moet documenten over csam-wetsvoorstel vrijgeven

De Europese Ombudsman vindt dat de Europese Commissie te weinig documenten vrijgeeft over het wetsvoorstel uit 2022 om versleutelde data van EU-burgers via digitale platforms te controleren. Volgens de Ombudsman maakt de Commissie zich schuldig aan wanbeheer.

Emily O’Reilly, de huidige Europese Ombudsman, schrijft dat de Europese Commissie in maart van vorig jaar een aanvraag van een journalist heeft ontvangen voor documenten over een wetsvoorstel uit 2022. In dat zogeheten csam -wetsvoorstel worden hostingproviders en communicatieplatforms verplicht om meer maatregelen te nemen tegen grooming en afbeeldingen van kindermisbruik. De Commissie gaf aanvankelijk geen gehoor aan de aanvraag en de journalist in kwestie stapte daarom enkele maanden later naar de Europese Ombudsman. Die maande de Commissie aan om alsnog een besluit te nemen.

Dat besluit kwam in december 2023. De Europese Commissie was toen van oordeel dat er 121 documenten in aanmerking kwamen om opgevraagd te worden. De Commissie gaf er slechts 88 vrij en in die documenten zou ook persoonlijke data zijn geredigeerd. Van de overige 33 documenten werden er 28 niet vrijgegeven en 5 slechts gedeeltelijk. De Europese Commissie verwees naar uitzonderingsmaatregelen waardoor ze bepaalde documenten niet zou moeten vrijgeven als hierdoor bijvoorbeeld de openbare veiligheid, commerciële belangen of het interne beslissingsproces in gedrang komt.

De journalist ging daar niet mee akkoord en wendde zich opnieuw tot de Ombudsman. Die kon de opgevraagde documenten inzien en stelt nu dat de argumentatie van de Europese Commissie om bepaalde documenten niet vrij te geven, onjuist is. Volgens de Ombudsman maakt de Europese Commissie zich schuldig aan wanbeheer. Ze maant het orgaan om een nieuw standpunt in te nemen en de opgevraagde documenten alsnog vrij te geven.