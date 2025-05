Europese privacytoezichthouder stopt met eigen socialemediaplatforms

De Europese privacytoezichthouder EDPS stopt op 18 mei met EU Voice en EU Video: twee gratis opensource socialemediaplatforms die het in 2022 had geïntroduceerd via een pilot. De waakhond heeft geen partners gevonden om het beheer van de platformen over te nemen.

Het project heeft volgens EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski aangetoond dat publieke instanties, zoals Europese instellingen, alternatieven kunnen aanbieden voor de huidige socialemediaplatforms van grote bedrijven waarbij de rechten van het individu worden gerespecteerd. Volgens de voorzitter was het project, dat in 2022 is geïntroduceerd, dan ook een succes.

Uit het persbericht blijkt dat EU Voice op dit moment ongeveer veertig accounts van EU-instanties telt, zoals bijvoorbeeld accounts van Europarlementariërs en Eurocommissarissen. Op EU Video waren er naar verluidt zes van zulke accounts actief. De EDPS zal de beheerders van deze accounts helpen met de overstap naar een ander platform in de Fediverse.

EU Voice en EU Video werden in april 2022 geïntroduceerd via een pilot. Het zijn twee gratis, gedecentraliseerde socialenetwerken die ontwikkeld zijn door de European Data Protection Supervisor (EDPS). EU Voice is gebaseerd op Mastodon en is bedoeld voor het delen van korte berichten, afbeeldingen en korte video’s. EU Video is gebaseerd op het videoplatform PeerTube. Gebruikers kunnen via dit socialemedianetwerk langere video’s en podcasts delen. De twee platforms zijn open source en volgens de EDPS wordt data van de platforms niet gedeeld buiten de EU en de Europese Economische Ruimte. Er worden ook geen advertenties op de platforms getoond en gebruikers worden ook niet geprofileerd.