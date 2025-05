Mastodon richt non-profitorganisatie op in de Verenigde Staten

Twitter-alternatief Mastodon is in de Verenigde Staten een non-profitorganisatie gestart. Daarmee kan het donaties en steun in natura in de VS fiscaal aftrekken. Mastodon had in Duitsland ook al een non-profitstatus, maar deze werd onlangs ingetrokken.

Mastodon kreeg zijn non-profitstatus in Duitsland in 2021. Deze is nu ingetrokken zonder dat daar vooraf een waarschuwing of verklaring voor is gegeven, schrijft Mastodon op zijn website. Een belastingcontrole eerder dit jaar zou bovendien hebben uitgewezen dat er te veel belasting is betaald. "Onze belastingadviseur heeft direct bezwaar aangetekend tegen de beslissing, maar tot nu toe hebben we niet meer informatie gekregen."

Het sociale medium wilde wel graag een non-profitstatus houden, omdat dat volgens Mastodon duidelijk maakt dat het de belangen van gebruikers bedient en niet die van de aandeelhouders. Met de nieuwe non-profit in de VS wordt dat behouden, redeneert het bedrijf. "Maar het is voor ons ook belangrijk dat Mastodon een van de weinige, zo niet het enige socialemediumplatform is dat vanuit de EU opereert en dat houden we graag zo."