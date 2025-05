Bluesky heeft ruim 1,3 miljoen nieuwe gebruikers sinds openstelling

Bluesky heeft in de eerste twee dagen van openbare toegang grofweg 1,3 miljoen nieuwe gebruikers geregistreerd. In totaal heeft het X-alternatief op het moment van schrijven bijna 4,4 miljoen gebruikers.

Sinds 6 februari hoeven potentiële gebruikers geen bèta-uitnodiging meer te ontvangen om van Bluesky gebruik te kunnen maken. Uit statistieken van het sociale medium blijkt dat er twee dagen na het verdwijnen van de aanmeldvereiste zo'n 4,4 miljoen accounts bij het platform geregistreerd zijn, terwijl dat er kort voor de openbaring nog ruim 3 miljoen waren. Van die gebruikers postten tot dusver ruim 2 miljoen gebruikers daadwerkelijk een bericht op het platform. In totaal staan er net geen 150 miljoen berichten op het sociale medium.

Ceo Jay Graber erkende na de eerste dag dat het platform last had van verschillende storingen. Het is niet duidelijk of de storingen inmiddels verholpen zijn.

Bluesky is een alternatief voor X en Mastodon en is opgericht door onder meer Jack Dorsey, die eerder het voormalige Twitter oprichtte. Het platform werd in 2019 opgericht overigens gestart als een divisie van Twitter. Hier moest een gedecentraliseerd standaard voor sociale media ontwikkeld worden. Sinds begin 2022 is Bluesky een apart platform. Het sociale medium ziet er grotendeels hetzelfde uit als het huidige X.