Jack Dorsey heeft raad van bestuur Bluesky verlaten

Voormalig Twitter-topman Jack Dorsey heeft de raad van bestuur van Bluesky verlaten. Dat heeft hij bevestigd op X. Het is niet duidelijk waarom Dorsey de bestuursraad heeft verlaten en welke rol hij nog zal spelen bij het decentrale sociale netwerk.

Bluesky-app voor Android

Dorsey kreeg een bericht van een X-gebruiker met de vraag of hij nog zetelt in de raad van bestuur van Bluesky. Het antwoord van Dorsey was volgens TechCrunch: “Nee.” Dorsey gaf in zijn post geen details of motivatie voor zijn vertrek. Bluesky heeft kort na het antwoord van Dorsey bevestigd dat de man niet meer zetelt in de raad van bestuur. Het bedrijf bedankt de voormalige topman van Twitter via een post op Bluesky voor de bewezen diensten.

Bluesky is een alternatief voor X en Mastodon en is opgericht door onder meer Jack Dorsey, die eerder het voormalige Twitter oprichtte. Het platform werd in 2019 opgericht als een divisie van Twitter, waar een gedecentraliseerde standaard voor sociale media ontwikkeld moest worden. Sinds begin 2022 is Bluesky een apart platform. Het sociale medium ziet er grotendeels hetzelfde uit als het huidige X.