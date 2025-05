Analist: Apple stelt 'under-display'-Face ID uit tot 2026

Analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants zegt dat Apple vermoedelijk in 2026 een Face ID-sensor zal introduceren die achter een scherm kan worden geplaatst. Uit eerdere lekken van DSCC bleek dat deze sensor er in 2025 had moeten komen.

Ross Young deelde zijn bevindingen mee aan een X-gebruiker. De analist gaf geen bronnen, geen oorzaken voor de vertraging en geen verdere details over de toekomstige introductie van de sensor.

Young deelde in mei van 2023 een roadmap waaruit bleek dat Apple vanaf 2025 een Face ID-sensor wilde gebruiken die achter een scherm kan worden geplaatst. Deze sensor zou als eerste in iPhone 17 Pro-modellen geplaatst worden. De roadmap vermeldde ook dat Apple in 2025 alle iPhones wil uitrusten met een scherm met variabele verversingssnelheid. Het is niet duidelijk of die plannen nog doorgaan of ook uitgesteld zijn.

Ross Young geldt als een betrouwbare analist op het gebied van schermontwikkelingen. Zijn trackrecord over onaangekondigde smartphones is vrijwel vlekkeloos.