Sony schrapt PSN-verplichting voor pc-versie Helldivers 2

Er komt dan toch geen update voor Helldivers 2 waardoor pc-spelers verplicht worden om een PlayStation Network-account aan te maken. Dat heeft Sony PlayStation bevestigd op X. Het bedrijf zegt naar de feedback van spelers te hebben geluisterd.

PlayStation schrijft in een post op X dat de meiupdate voor Helldivers 2 niet wordt uitgerold. Het bedrijf bedankt de spelers voor de feedback en belooft de community op de hoogte te houden van toekomstige plannen. Het is niet duidelijk of er op een later moment alsnog een verplichting komt.

Sony Interactive Entertainment maakte begin mei bekend dat pc-gamers van Helldivers 2 hun Steam-account zullen moeten koppelen aan een PlayStation Network-account. Deze maatregel zou verplicht worden en ging op 6 mei van kracht. Uiterlijk op 4 juni moesten alle pc-gamers van Helldivers 2 hun accounts hebben gekoppeld aan PSN om te kunnen blijven spelen. Sony wilde gamers op deze manier beter kunnen beschermen tegen het wangedrag van sommige spelers, maar de beslissing stuitte op veel weerstand van spelers van Helldivers 2.

Afgelopen weekend werd ook bekend dat Sony de thirdpersonalienshooter in 177 verschillende landen van Steam had verwijderd. In deze landen is het niet mogelijk om op officiële wijze een PSN-account aan te maken. Het is niet duidelijk of Helldivers 2 binnenkort opnieuw beschikbaar komt in de Steam-winkel van deze landen.

Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



