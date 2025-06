PlayStation-fabrikant Sony gaat inzetten op liveservicegames. Dat zijn online multiplayergames die ‘oneindig’ worden ondersteund met nieuwe content om je aan het spelen te houden. Het verdienmodel van dat soort spellen leunt meestal op microtransacties of abonnementen in de vorm van ‘season passes’. Sony is van plan om tot en met maart 2026 zes liveservicegames uit te brengen. Het zouden er eigenlijk twaalf zijn, maar dat aantal werd eind vorig jaar gehalveerd. Helldivers 2 is de eerste liveservicegame van Sony sinds het bedrijf die strategie aankondigde, maar deze game zal absoluut niet de laatste zijn.

Het waarom laat zich raden. Liveservicegames zoals Fortnite, Genshin Impact, Roblox en Sea of Thieves zijn een groot succes, maar bedrijven kennen ook de gevaren van het liveservicemodel. Een heleboel liveservicegames halen de gewenste - lees: rendabele - spelersaantallen niet. Als gevolg daarvan wordt het stapeltje met doodgebloede liveservicegames hoger en hoger. Voor Sony zijn liveservicegames bovendien onontgonnen terrein. Zulke spellen zijn nooit een steunpilaar van Sony’s eigen gameaanbod geweest. De succesvolste games uit de stal van Sony zijn verhalende singleplayeravonturen.

Gamers hebben daarom verdeelde meningen over Sony’s interesse in liveservicegames. ‘Weer een uitgever die snel probeert te cashen op het succes van Fortnite’, is vaak het sentiment. Toch kun je dat over Helldivers 2 niet zeggen. Sony heeft Arrowhead Game Studios maar liefst acht jaar de tijd gegeven om deze game te ontwikkelen. Daarnaast leunt Helldivers 2 op een relatief gezond verdienmodel. Er zijn geen microtransacties die je opeens sterker maken dan niet-betalende spelers. De ontwikkelaar heeft al meermaals aangegeven dat zo te willen houden.

Ongeacht in welk kamp je als gamer zit: Helldivers 2 zorgt voor geweldige pr voor Sony’s nieuwe liveservicestrategie. Het spel is een schot in de roos en geniet zowel op de pc als de PlayStation 5 een vlammende start. Sterker, nog nooit is een PlayStation-game op Steam door zoveel mensen tegelijkertijd gespeeld. Eerder deze week had Helldivers 2 meer dan 400.000 gelijktijdige spelers op Valve’s platform. Dat zijn er pakweg 270.000 meer dan Sony’s vorige recordhouder, het verhalende singleplayeravontuur God of War.

Overvolle servers

Helaas heeft die populariteit ook nadelen. De servers kunnen het hoge spelersaantal amper aan. Wie Helldivers 2 speelt, heeft systematisch last van lange wachttijden, het verliezen van ervaringspunten of het niet kunnen vinden van potjes en andere spelers. Ontwikkelaar Arrowhead zegt druk bezig te zijn om die problemen op te lossen, maar op het moment van schrijven merkten we daar weinig van. Afgelopen weekend konden veel spelers de game niet eens opstarten vanwege de overvolle servers. Ze kregen louter een zwart scherm te zien. Zonde, want als Helldivers 2 werkt, biedt het een multiplayerervaring die je bij weinig andere games zult treffen.