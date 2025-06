Helldivers 2-ontwikkelaar Arrowhead Games krijgt nieuwe ceo

Helldivers 2-maker Arrowhead krijgt een nieuwe ceo. Dat maakt oprichter en vorige ceo Johan Pilestedt op woensdag bekend. Shams Jorjani, die voorheen onder meer bij Paradox werkte, gaat die functie vervullen. Pilestedt gaat zich binnen de studio meer richten op het maken van games.

"Ik heb besloten om Shams Jorjani aan te nemen als de nieuwe ceo van Arrowhead", schrijft Johan Pilestedt op sociale media. De nieuwe ceo heeft jarenlange ervaring in leidinggevende posities bij onder meer Paradox Entertainment. Pilestedt krijgt een nieuwe functie als 'chief creative officer' en bestuursvoorzitter van de studio. Hij zegt op sociale media dat hij door deze stap meer tijd kan besteden aan de games en community van het bedrijf.

Arrowhead Games is vooral bekend om de Helldivers-serie. De tweede game, die eerder dit jaar verscheen, werd zeer positief ontvangen door critici en spelers. Eerder deze maand was er echter ophef rond de game, toen uitgever Sony zei dat de pc-versie van Helldivers 2 een PlayStation-account zou gaan vereisen. Dat werd enkele dagen later weer teruggedraaid.

