Sony houdt op 31 mei State of Play-presentatie met PS5- en PS VR2-games

Sony houdt binnenkort weer een State of Play-presentatie. De consolemaker deelt dan updates over verschillende PS5- en PS VR2-titels, waaronder games van firstpartyontwikkelaars die 'later dit jaar' uitkomen.

De komende State of Play-livestream wordt vrijdag 31 mei om 0.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden en duurt een half uur, zo bevestigt Sony. Tijdens het evenement wordt aandacht besteed aan veertien PS5- en PS VR2-games. Sony claimt dat er ook een blik wordt geworpen op PlayStation Studios-games die later dit jaar verschijnen. Welke games dat precies zijn, meldt het bedrijf vooralsnog niet. De presentatie wordt live uitgezonden op YouTube, Twitch en TikTok.

State of Play returns with a 30+ minute broadcast this Thursday at 3pm PT / 11pm BST: https://t.co/eJWbP09sv3



Tune in live for updates on 14 PS5 and PS VR2 titles, including a look at PlayStation Studios titles arriving later this year. pic.twitter.com/B6Uc6aLWKF