Sony stelt PlayStation Stars binnenkort weer beschikbaar na wekenlange storing

PlayStation Stars, het loyaliteitsprogramma van PlayStation, komt binnenkort weer beschikbaar. Dat bevestigt Sony op zijn website. De dienst ging begin juni offline door een storing, maar die lijkt nu te zijn opgelost. Sony maakt de oorzaak van de problemen niet bekend.

PlayStation Stars. Bron: Sony
Bron: Sony

Sony bevestigt op de PlayStation Stars-website dat het loyaliteitsprogramma 'binnenkort' terugkeert in een 'gefaseerde, regionale uitrol'. Het bedrijf deelt verder geen details. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe de releaseplanning na de storing er precies uitziet en in welke regio's het programma als eerste online komt. In Nederland lijkt het programma nog niet beschikbaar, hoewel dat in Azië wel het geval lijkt te zijn, zo melden gebruikers op sociale media.

Het is nog altijd niet bekend wat de reden voor de storing was. Sony deelt daarover geen details. In de PlayStation-app wordt enkel vermeld dat er 'problemen zijn' met PlayStation Stars, zonder daar verder over uit te wijden. De dienst is sinds zeker 5 juni offline.

Sony kondigde PlayStation Stars in 2022 aan. Het is een loyaliteitsprogramma waarmee spelers beloningen en punten kunnen verdienen. Ze moeten daarvoor activiteiten voltooien, bijvoorbeeld door bepaalde games te spelen. Het is ook mogelijk om punten in te wisselen voor tegoeden voor de PlayStation Store en digitale collectables te verzamelen.

PlayStation Stars

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-07-2024 18:29 18

03-07-2024 • 18:29

18

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Reacties (18)

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paralyz3 3 juli 2024 18:59
Ik ben toch heel benieuwd of ze nog met details van de storing komen. Het is best wel een lange downtime voor een prominente feature.

En ik vraag me af of er nog een extra coulance komt voor het ongemak, van bijv. de mogelijke gemiste inzet van punten bij de Days of Play deals.
Excellent-koala @paralyz33 juli 2024 19:01
Dat wil ik ook wel eens weten. Heb een spel gekocht en premium verlengd
Henri XII @paralyz34 juli 2024 03:35
De coulance zal vast een avatar zijn of een digitale collectible.
Henri XII @Henri XII15 juli 2024 19:19
En voilla, de mail van Sony “ Er staan prachtige digitale verzamelvoorwerpen voor je klaar”
Twixie
@paralyz34 juli 2024 12:02
Prominente feature?

Hoeveel PS gebruikers zouden gebruik maken van Stars? Of het überhaupt kennen? Volgens mij echt wel een minderheid. Er wordt geen cent uitgegeven om het ding te marketen. Ik heb letterlijk nog nooit iets over Stars op sociale media gezien, buiten toen het gelaucht werd.
Excellent-koala 3 juli 2024 19:01
Ik hoop alleen dat we onze munten niet kwijt zijn en dat we de munten krijgen die we ondertussen nog moeten krijgen van de aankopen.
Ik heb mijn premium verlengd en een game gekocht.
chrisboers @Excellent-koala3 juli 2024 21:01
In Azie is Stars alweer terug en daar hebben sommigen munten ontvangen voor aankopen in de downperiode.
Linksquest Moderator Spielerij
3 juli 2024 21:00
Ben benieuwd wat de storing was, wat buiten dat ze storing hadden verder niks bekend gemaakt, heel apart.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 3 juli 2024 21:03
Hopelijk komt het ook hier weer snel online en doen tussentijdse aankopen gewoon mee. Dat lijkt in andere regio's wel het geval te zijn.
pOZOR jED 3 juli 2024 19:04
Tja, weinig aan gemist geloof ik, want je kunt er allemaal net niets mee. Virtuele 'beeldjes' verzamelen.
Verwijderd @pOZOR jED3 juli 2024 19:08
Wat dacht je van munten sparen die je ook krijgt van aankopen en die weer omtoveren in psn tegoed?
pOZOR jED @Verwijderd4 juli 2024 07:38
Oow, nooit naar gekeken verder. Eens doen als het weer draait! ;)
Lamith @pOZOR jED4 juli 2024 09:04
Ik had t zelfs uitgezet in dezelfde veronderstelling als jij. Blijkt dat ik onbewust toch al 5k punten had voor 20 euro shoptegoed. Zeker de moeite waard!
pOZOR jED @Lamith4 juli 2024 09:40
Kan het niet inzien, staat nog op storing hier.
Ocin32 @Verwijderd3 juli 2024 19:23
Precies dat! Stiekem gaat dat best hard, soms vergeet ik vrij lang mijn saldo te checken en staat er toch plots voor 20 euro weer tegoed klaar.
ASNNetworks @pOZOR jED3 juli 2024 19:49
Ik heb inmiddels toch wel iets van 40-50 euro gekregen door de punten in te wisselen :)

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 17:47]

Bulls
@ASNNetworks3 juli 2024 19:59
Idd regelmatig wissel ik de 1250 punten in voor 5 euro tegoed
Verwijderd 3 juli 2024 18:56
Alweer bijna een maand |:(

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