Sony stelt PlayStation Stars binnenkort weer beschikbaar na wekenlange storing

PlayStation Stars, het loyaliteitsprogramma van PlayStation, komt binnenkort weer beschikbaar. Dat bevestigt Sony op zijn website. De dienst ging begin juni offline door een storing, maar die lijkt nu te zijn opgelost. Sony maakt de oorzaak van de problemen niet bekend.

Bron: Sony

Sony bevestigt op de PlayStation Stars-website dat het loyaliteitsprogramma 'binnenkort' terugkeert in een 'gefaseerde, regionale uitrol'. Het bedrijf deelt verder geen details. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe de releaseplanning na de storing er precies uitziet en in welke regio's het programma als eerste online komt. In Nederland lijkt het programma nog niet beschikbaar, hoewel dat in Azië wel het geval lijkt te zijn, zo melden gebruikers op sociale media.

Het is nog altijd niet bekend wat de reden voor de storing was. Sony deelt daarover geen details. In de PlayStation-app wordt enkel vermeld dat er 'problemen zijn' met PlayStation Stars, zonder daar verder over uit te wijden. De dienst is sinds zeker 5 juni offline.

Sony kondigde PlayStation Stars in 2022 aan. Het is een loyaliteitsprogramma waarmee spelers beloningen en punten kunnen verdienen. Ze moeten daarvoor activiteiten voltooien, bijvoorbeeld door bepaalde games te spelen. Het is ook mogelijk om punten in te wisselen voor tegoeden voor de PlayStation Store en digitale collectables te verzamelen.