Sony kondigt gratis loyaliteitsprogramma PlayStation Stars aan

Sony heeft loyaliteitsprogramma PlayStation Stars aangekondigd. Spelers kunnen rewards en punten verdienen door activiteiten te vervolledigen. Het wordt mogelijk om punten in te wisselen voor tegoeden voor de PlayStation Store. Het bedrijf introduceert ook digitale collectables.

Het loyaliteitsprogramma wordt volgens Sony opt-in en gratis. Het zal PlayStation-spelers aanzetten om activiteiten te vervolledigen en op die manier rewards te verzamelen. Welke dat zijn is nog onduidelijk, al maakt Sony gewag dat het onder andere digitale collectibles zal introduceren. Deze digitale verzamelobjecten zullen aanvankelijk bestaan uit beeldjes van iconische gamepersonages en digitale voorstellingen van bekende Sony-apparaten.

Bij sommige activiteiten volstaat het volgens Sony om eender welk spel op de PlayStation-console op te starten; bij andere kan er bijvoorbeeld gevraagd worden om eerst een toernooi te winnen of een welbepaalde PlayStation Trophy te behalen.

Er kunnen ook punten verzameld worden en PlayStation Star-spelers die aankopen hebben gedaan in de PlayStation Store krijgen die punten automatisch toegewezen. De verzamelde punten zullen volgens Sony ingewisseld kunnen worden voor PSN-tegoeden of voor andere producten uit de PlayStation Store. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Sony maakte ook nog niet bekend hoeveel punten een speler nodig zal hebben om een bepaald tegoed te claimen. Het Japanse bedrijf stelt dat PlayStation Stars later dit jaar uitgerold zal worden, al deelde het geen exacte data mee.