Insomniac Games maakt minimum pc-vereisten voor Spider-Man Remastered bekend

Insomniac Games heeft de minimumvereisten gepubliceerd om Spider-Man Remastered voor pc te kunnen draaien. Gebruikers hebben minstens een i3-4160 of soortgelijke cpu nodig, een GeForce GTX 950 of soortgelijke AMD-gpu, 8GB aan werkgeheugen en 75GB vrije opslagruimte.

Met die systeemvereisten kan je de game volgens Insomniac Games spelen op zijn laagste grafische instellingen en dat op een 720p-resolutie aan 30fps. De ontwikkelaar raadt aan om de game te spelen op systemen die minstens een Nvidia GTX 1060- of een AMD Radeon RX 580-grafische kaart aan boord hebben en dat om een aanbevolen gebruikerservaring te bekomen. Wat cpu’s betreft raadt Insomniac Games aan om over een pc te beschikken met minstens een Intel Core i5-4670 of een AMD Ryzen 5 1600. Met 16GB aan werkgeheugen en 75GB vrije ruimte op een ssd, moet de game soepel draaien op medium grafische instellingen aan een resolutie van 1080p en een framerate van 60 fps.

Wie gebruik wil maken van de raytracingcapaciteiten van de game moet minstens over een systeem met beschikken met een Nvidia RTX 3070- of een AMD Radeon RX 6900 XT-grafische kaart. Dat in combinatie met een Intel Core i5-11600K of een AMD Ryzen 7 3700X, 16GB aan ramgeheugen en 75GB aan vrije opslagruimte op de ssd zorgt er volgens Insomniac voor dat de game op een resolutie van 1440p draait en dat aan 60 frames per seconde, ofwel op een 4k-resolutie aan 30fps. Voor de ultieme raytracingervaring moeten systemen minstens over een Nvidia RTX 3080 beschikken of een AMD Radeon RX 6950 XT. De cpu moet dan ofwel een Intel Core i7-12700K zijn, ofwel een AMD Ryzen 9 5900X. Als dit systeem 32GB aan werkgeheugen heeft en 75GB vrije ruimte op de ssd, kan het de game renderen op een 4k-resolutie en dat aan 60fps.

Spider-Man Remastered voor pc ondersteunt Nvidia DLSS, DLAA, verschillende grafische resoluties en beeldverhoudingen. Insomniac Games vermeldt zelf beeldverhoudingen 21:9 en 32:9. Gamers die ervoor kiezen om Spider-Man Remastered met de PlayStation DualSense-controller te spelen, kunnen gebruikmaken van de adaptieve feedback via de triggers. De game ondersteunt achievements en cloud saves op Steam en via de Epic Game Launcher.

Spider-Man Remastered komt op 12 augustus uit voor pc. De game kan dan aangekocht worden via Steam en de Epic Game Store. Later dit jaar volgt Spider-Man: Miles Morales, al is nog niet bekend wanneer precies. De games zullen geport worden door het Nederlandse bedrijf Nixxes.