Square Enix stelt Forspoken opnieuw uit

Square Enix heeft de release van zijn fanatasygame Forspoken opgeschoven naar 24 januari 2023. De game zou eerst op 11 oktober verschijnen, maar wordt wegens 'een strategische keuze' toch later uitgebracht.

"Als gevolg van discussies met belangrijke partners, hebben we de strategische beslissing genomen om de releasedatum van Forspoken te verplaatsen naar 24 januari 2023. Alle spelelementen zijn af en de ontwikkeling bevindt zich in de laatste fase", leest een bericht op de officiële Twitterpagina van Forspoken.

Waarom Sqaure Enix ervoor kiest om Forspoken op een later moment uit te brengen, is niet bekend. Het kan te maken hebben met de release van God of War Ragnarök op 9 november, maar Square Enix en Sony hebben dit niet bevestigd.

Het is de tweede keer dat de release van Forspoken is uitgesteld. Eerst zou de game in mei van dit jaar uitkomen voor de PlayStation 5 en pc via Steam. Luminous Productions, die verantwoordelijk is voor de nieuwe IP van Square Enix, gaf destijds aan dat het meer tijd nodig had om het spel af te maken. Tweakers heeft vorig jaar een preview over Forspoken geschreven.