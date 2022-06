Square Enix stelt fantasygame Forspoken uit naar het najaar

Square Enix en Luminous Productions hebben besloten om Forspoken uit te stellen naar 11 oktober. De fantasygame met freerunelementen zou in eerste instantie eind mei uitkomen op de PlayStation 5 en voor pc via Steam.

De studio verantwoordelijk voor de nieuwe IP heeft meer tijd nodig om Forspoken af te maken, maar geeft in zijn statement op Twitter geen verdere onderliggende reden voor de vertraging. "Onze visie is om een spannende nieuwe IP uit te brengen (...) dus het is voor ons zeer belangrijk dat het eindresultaat goed is. Daarom concentreren we ons de aankomende maanden op het polijsten van de game."

Spelers krijgen in Forspoken de controle over Frey, een Afro-Amerikaanse vrouw uit New York die via een portaal in de fantasywereld Athia terechtkomt. Daar blijkt de ogenschijnlijk doodnormale New Yorker magische krachten te hebben. Het spel combineert freerunning met magische gevechten en een avonturenverhaal, zo schreef Tweakers in 2021 in een preview.

Forspoken wordt de tweede game van het Japanse Luminous Productions, een dochteronderneming van uitgever Square Enix. De studio werd opgericht als vertakking binnen Square Enix' eigen ontwikkelaars om Final Fantasy XV te maken. Forspoken draait op de Luminous Engine, een engine die oorspronkelijk voor FFXV ontwikkeld werd.