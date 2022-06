Frontier Developments kondigt F1 Manager 2022 aan voor zomer dit jaar

Frontier Developments kondigt de nieuwe game F1 Manager 2022 aan. Het spel komt in de zomer van dit jaar uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X en S en voor de pc via Steam en de Epic Games Store.

In F1 Manager 2022 nemen spelers de rol aan van de teamleider van een Formule 1-team, zo stelt Frontier Developments in een blogpost. In tegenstelling tot 'reguliere' F1-games richt deze game zich op het strategische aspect van de motorsport; spelers besturen niet daadwerkelijk de raceauto. De Britse ontwikkelaar belooft een '360-gradenperspectief van het team, waaronder de auto, upgrades, fabrieken, contracten en budgetten'. De eerste teasertrailer bestaat volledig uit vooraf gerenderde beelden en toont nog geen gameplay.

F1 Manager 2022 is de eerste moderne gelicenseerde game gebouwd rondom het managen van een F1-team. In 2018 kwam er wel al een officiële mobiele game onder de naam F1 Manager uit. Halverwege 2020 werd de naam van dit spel veranderd naar F1 Clash en bestaat nog steeds in die hoedanigheid.

Daarnaast is F1 Manager 2022 de eerste sportgame van Frontier Developements. De ontwikkelaar maakte onder meer enkele delen en consoleports in de RollerCoaster Tycoon-franchise, twee Jurassic World Evolution-games en titels als Elite: Dangerous, Planet Coaster en Planet Zoo.