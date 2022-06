Gerucht: Apple kondigt dinsdag Mac Studio-pc en nieuw 27"-scherm aan

Apple gaat dinsdag tijdens een Apple Event een mini-pc aankondigen, de Mac Studio, en een daarbij behorend 27"-scherm. Dat stelt AppleTrack op basis van anonieme bronnen bij Apple. Ook toont AppleTrack afbeeldingen van de Mac Studio en het scherm.

De Mac Studio is het grotere broertje van de Mac Mini, stelt Luke Miani van AppleTrack, en is zo groot als twee Mac Mini's op elkaar gestapeld. De mini-pc is zilverkleurig, zoals de Mac Mini, maar voorzien van een witte bovenkant. Daarnaast heeft de mini-pc ongeveer dezelfde afmetingen als de M1 Mac Mini, alleen de hoogte is verschillend, zeggen anonieme bronnen tegen AppleTrack. De nieuwe mini-pc wordt dinsdag aangekondigd tijdens het eerste Apple Event van dit jaar.

De mini-pc zal worden vergezeld door een scherm dat veel weg heeft van de Pro Display XDR, maar met iets dikkere schermranden. Het scherm heeft een diameter van ongeveer 27 inch, stelt Miani, en is voorzien van een ingebouwde standaard. Van beide apparaten heeft AppleTrack afbeeldingen online gezet. Miani meldt niet of het gaat om gelekte afbeeldingen of renders.

Dinsdag 8 maart houdt Apple zijn 'Peek Performance'-presentatie. Naar verwachting gaat Apple daar, naast deze mini-pc, een iPhone SE, iPad Air, een 13"-MacBook Pro met M2-chip en Macs met Apple Silicon-chips aankondigen. MacRumors schreef eerder al dat Apple met een 'Pro-achtige' versie zou komen van de Mac Mini, die voorzien zou zijn van M1 Pro- of M1 Max-chips. Het evenement wordt om 19.00 uur Nederlandse tijd gehouden en wordt uitgezonden via YouTube.