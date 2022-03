Nikkei: Apple beperkt productie iPhone SE vanwege tegenvallende vraag

Apple heeft de productie van nieuwe iPhone SE-smartphones volgens anonieme betrokkenen teruggeschroefd met 20 procent. Meerdere bronnen vertellen tegen Nikkei Asia dat er een 'zwakkere vraag dan verwacht' is naar het eerste SE-model met 5G-ondersteuning.

De vernieuwde versie van de iPhone SE kwam slechts enkele weken geleden uit maar volgens de bronnen van Nikkei heeft de oorlog in Oekraïne invloed op de vraag naar het toestel. Apple verkoopt vanaf begin maart al geen producten meer in Rusland. Naast een kleinere afzetmarkt in Oost-Europa zou de oorlog ook in andere delen van de wereld voor een verlaagde vraag naar iPhone SE's zorgen. Er zouden in het volgende kwartaal 2 à 3 miljoen minder iPhone SE-toestellen geproduceerd moeten worden.

Er zouden ook minder eenheden binnen de gehele iPhone 13-serie en een niet nader beschreven variant in de Apple AirPods-reeks gemaakt worden. De meest recente iPhone moet enkele miljoenen keren minder gemaakt worden dit kwartaal. De totale hoeveelheid geproduceerde AirPods zou over heel 2022 met zo'n 10 miljoen eenheden verminderd worden. Dat heeft in beide gevallen volgens de bronnen overigens niets met een onverwachts beperkte vraag te maken; wat betreft die hardware zou het om een seizoensgebonden of in elk geval te verwachten daling van de vraag gaan.