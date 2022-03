'Apple blokkeert reparatie van telefoons die als verloren zijn geregistreerd'

Apple Stores en officiële reparatiepunten gaan reparaties weigeren als de iPhone geregistreerd staat als verloren. De beslissing van Apple zou zijn uitgelekt uit een intern memo. De maatregel moet de reparatie van gestolen iPhones tegengaan.

Uit een memo dat in handen is van MacRumors, zou blijken dat Apple zijn winkels en servicepunten voortaan gaat waarschuwen als iemand een verloren iPhone voor reparatie langsbrengt. Als een iPhone is geregistreerd in het GSMA Device Registry, verplicht Apple medewerkers om de reparatie te weigeren. In deze internationale database kunnen consumenten een gestolen of verloren apparaat registreren.

Volgens het memo krijgen medewerkers die de reparatie willen uitvoeren, voortaan een melding als de iPhone in kwestie voorkomt in het register. Apple wil met deze maatregel voorkomen dat Apple-winkels of officiële servicepunten gestolen iPhones repareren.

Het is op basis van het uitgelekte memo niet duidelijk voor welke regio's de maatregel gaat gelden. Aangezien het GSMA Device Registry internationaal is, kan het wereldwijd worden ingezet. Nederland heeft ook een nationaal register voor gestolen spullen; op stopheling.nl kun je gestolen items registreren.

Het is een nieuwe stap van Apple om gestolen iPhones niet langer te ondersteunen. Reparaties werden al geweigerd als de klant geen Apple ID aan de iPhone had gekoppeld en 'Zoek mijn iPhone' niet kon uitschakelen.