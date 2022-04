Nederlandse telco's introduceren Mobile Connect voor controleren van identiteit

De Nederlandse Telecomvereniging COIN introduceert in het land Mobile Connect. Dat is een dienst waarbij telco's telefoonnummerverificatie, account takeover protection en persoonsgegevenscontrole kunnen uitvoeren voor andere partijen.

Vereniging COIN legt op zijn website uit dat de diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor bijvoorbeeld banken, webwinkels en sociale media. Gebruikers kunnen hun mobiele telefoon gebruiken om hun aandeel in het proces te volbrengen. COIN presenteert de functionaliteiten van Mobile Connect als een alternatief op gebruikersnamen en wachtwoorden en als aanvulling op het gebruik van 2fa via sms.

COIN beschrijft de drie functies in het 'Mobile Connect portfolio' op zijn website. Number Verify stelt dienstverleners in staat om te controleren of een gebruiker het telefoonnummer dat hij of zij opgeeft, ook daadwerkelijk in zijn of haar beheer is.

Met de tweede functie, Account Takeover Protection, kan gecontroleerd worden om de sim-kaart van een gebruiker recent is verwisseld. Dit zou de functie geschikt maken om sim-swap-fraude tegen te gaan en daarmee de betrouwbaarheid van 2fa via sms verbeteren.

De laatste functie, Match, gaat over identiteitsverificatie. De door de gebruiker opgegeven gegevens worden vergeleken met die in de database van zijn of haar telecomprovider. Dit zou privacyvriendelijk geschieden doordat beide sets gegevens eerst versleuteld worden en die versleutelde gegevens met elkaar vergeleken worden. COIN zegt dat persoonsgegevens alleen gedeeld worden 'wanneer dat echt nodig is' en 'worden versleuteld'.

De deelnemende telco's van Mobile Connect zijn KPN, T-Mobile en Vodafone. Sinds de overname van Tele2 door T-Mobile in 2017 zijn er nog drie providers met een eigen netwerk en dat zijn de drie deelnemers aan Mobile Connect. Wellicht dat dat telco's die van hun netwerk gebruikmaken ook in staat stelt om Mobile Connect-diensten aan te bieden. COIN stelt dat Mobile Connect in 30 landen beschikbaar is en meer dan 473 miljoen gebruikers heeft.

Mobile Connect is ontwikkeld door de GSMA, of GSM Association, dat ook het Mobile World Congress organiseert. De GSMA heeft ook een webpagina en een aparte website, inclusief datasheets, gewijd aan Mobile Connect. Ook KPN heeft er een informatiepagina voor opgezet. Daar wordt ook de aanvulling gegeven dat de gebruiker geen applicatie hoeft te installeren om Mobile Connect te gebruiken. Voorbeelden van bedrijven die de dienst gebruiken, lijken er op dit moment nog niet te zijn.