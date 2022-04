GSMA verplaatst telecombeurs MWC in Barcelona van maart naar eind juni

Koepelorganisatie GSM Assocation heeft de grootste telecombeurs ter wereld, Mobile World Congress in Barcelona, verplaatst van februari naar eind juni. Het besluit moet een fysieke versie van de beurs mogelijk maken.

Onder meer de grootste exposanten zijn betrokken geweest bij de beslissing, meldt GSMA. Er staat in het bericht geen voorbehoud over aantallen deelnemers of exposanten; daardoor lijkt het erop dat het gaat om een volledige fysieke versie van het evenement.

De beurs trok afgelopen jaren tienduizenden bezoekers. Het is een besloten beurs en niet toegankelijk voor publiek. Omdat pers wel welkom is, gebruiken veel fabrikanten de beurs al jarenlang om nieuwe smartphones en andere mobiele producten te presenteren.

De verplaatsing lijkt aan te duiden dat de stad Barcelona het idee heeft dat de uitbraak van het coronavirus eind juni volgend jaar genoeg onder controle is om een groot fysiek evenement door te laten gaan. MWC was in februari de eerste grote beurs die niet doorging vanwege de uitbraak van het virus. Dat gebeurde begin februari. Op dat moment speelde het virus nog geen rol van betekenis in Europa, maar de uitbraak had in China in januari al geleid tot een lockdown in de stad Wuhan.