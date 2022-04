Ericsson zegt telecombeurs MWC af vanwege coronapandemie

Het Zweedse netwerkbedrijf Ericsson heeft gezegd niet aanwezig te zullen zijn op Mobile World Congress, de telecombeurs die gepland staat voor eind juni in Barcelona. Het netwerkbedrijf is een van de grotere exposanten op de beurs.

Ericsson zegt in een statement aan El Espanol dat het risico hoog is, omdat er bezoekers komen uit 120 landen en lang niet iedereen zal gevaccineerd zijn. Daarom vindt de provider het nog niet verantwoord om mee te doen aan de beurs. Ericsson is een van de grootste exposanten en was een van de eerste bedrijven die vorig jaar afzegde.

Vorig jaar zegde LG af op 5 februari, Ericsson volgde op 7 februari. De beurs, die eind februari had moeten plaatsvinden, was de eerste techbeurs die niet door ging vanwege de coronapandemie.

Koepelorganisatie GSM Assocation kondigde maandag zijn maatregelen aan om de beurs eind juni door te laten gaan met 50.000 bezoekers. MWC had in 2019 109.000 bezoekers. Met onder meer test- en vaccinatiebewijzen, temperatuurchecks en sneltesten ter plaatse, zou de beurs volgens de organisatie veilig moeten kunnen doorgaan.

Volgens de Spaanse krant twijfelen meer exposanten over deelname en dringen onder meer providers erop aan om de beurs uit te stellen tot het najaar. Een volgende annulering zou het einde betekenen van de telecombeurs, zo speculeert de krant.