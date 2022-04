Ericsson daagt Apple voor de rechter wegens onderwaardering patenten

Het Zweedse telecommunicatiebedrijf Ericsson is een rechtszaak gestart tegen Apple waarin het de Amerikaanse techreus beschuldigt van systematische onderwaardering van zijn patenten. Hierdoor zou Apple volgens Ericsson de afdracht van royalties willen ontlopen.

Ericsson en Apple zijn volgens Bloomberg in gesprek over de licentievoorwaarden die aan het Zweedse bedrijf moeten worden betaald voor onder andere 5G-patenten. Apple zou tijdens deze onderhandelingen volgens Ericsson praktijken toepassen om de patenten van Ericsson te onderwaarderen. Op die manier hoeft het minder afdrachten te betalen. Ericsson vindt dat Apple dat op wereldschaal doet en ook bij andere patenthouders om op die manier minder royalties te hoeven betalen. Een rechtbank in de Verenigde Staten moet daarom oordelen of de royalties die Ericsson hanteert billijk zijn.

Wat Apple’s praktijken precies inhouden, wordt niet vermeld. Tijdens een vorige onderhandeling in 2015 over dezelfde patenten trok Apple volgens Ericsson de legitimiteit van zeven Ericsson-patenten in twijfel waarvan Ericsson claimde dat die tot de standaard in de industrie behoorden.