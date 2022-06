Foto's tonen nooit uitgebrachte Sony Ericsson VAIO-smartphone met toetsenbord

XDA Developers heeft foto's van een nooit uitgebrachte Sony Ericsson VAIO-telefoon online gezet. Het gaat om een Android 2.1-smartphone met een fysiek toetsenbord dat uitgeschoven kan worden. VAIO was het laptopmerk van Sony.

Het toestel stamt vermoedelijk uit 2010, schrijft XDA Developers. Destijds verkocht Sony onder de VAIO-merknaam laptops. Het prototype valt met name op vanwege het uitschuifbare toetsenbord, dat ook nog eens te kantelen is, zodat de telefoon als een soort minilaptop is te gebruiken. De toetsen lijken relatief dik te zijn en hebben volgens XDA Developers behoorlijk wat travel.

De Android 2.1-telefoon heeft een 5,5"-scherm en ook fysieke terug-, home- en menuknoppen, zoals destijds gebruikelijk was bij Android-smartphones. Op het toetsenbord zitten nog extra Android-knoppen, voor de zoekfunctie en een functietoets.

Aan de achterkant van de telefoon is het VAIO-logo te zien. Ook staat er nog een klein Sony Ericsson-logo op het toestel. Er zitten ook vier rubbertjes aan de achterkant, zodat de telefoon niet verschuift als hij als 'laptop' wordt gebruikt.

Sony heeft het toestel nooit uitgebracht en er zelf nooit iets over bekendgemaakt. VAIO was het laptopmerk van Sony en tot 2014 verkocht de Japanse fabrikant zelf laptops onder die naam. Daarna werd de naam verkocht aan Japan Industrial Partners. In 2015 kwam er wel een VAIO-smartphone uit, maar dat was een Android-toestel zonder bijzondere eigenschappen, waar Sony niets meer mee te maken had.