AMS-IX doorbreekt grens van 9Tbit/s aan internetverkeer

Internetknooppunt AMS-IX heeft zondagavond voor het eerst meer dan 9 terabit per seconde aan dataverkeer verwerkt. Volgens het knooppunt heeft de groei dit keer vooral te maken met de groei van het platform, maar spelen ook coronamaatregelen een rol.

In de afgelopen maanden hebben veel netwerken die aangesloten zijn op AMS-IX, hun poortcapaciteit opgewaardeerd om de eigen netwerken te kunnen ontlasten, meldt het internetknooppunt. De netwerken doen dat om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar internetdiensten. Die vraag is volgens AMS-IX hoog vanwege het slechte herfstweer en de coronamaatregelen. Mensen zijn daardoor meer binnen.

Volgens AMS-IX heeft dat ook te maken met landen waar een avondklok is ingesteld. Daardoor zitten mensen 's avonds meer binnen. Driekwart van de netwerken op AMS-IX komt uit het buitenland. Het dataverkeer dat door het in Nederland gevestigde internetknooppunt wordt verwerkt, is dit jaar sterk gestegen. Vorig jaar in december verwerkte AMS-IX voor het eerst meer dan 7Tbit/s en minder dan een jaar later is dat dus met 2Tbit/s toegenomen.

Begin dit jaar vond er een sterke stijging plaats bij de start van de coronapandemie en de oproep van de Nederlandse overheid om thuis te werken. In de zomer daalde het internetverkeer licht, maar sinds september zit er weer een stijging in.

De hoeveelheid van 9 terabit per seconde staat gelijk aan 1,125 terabyte per seconde. AMS-IX heeft nog flink wat ruimte voor groei. De totale capaciteit van het in Amsterdam gevestigde internetknooppunt was begin dit jaar 34,6Tbit/s.