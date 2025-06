Internetknooppunt AMS-IX doorbreekt grens van 14Tbit/s aan internetverkeer

Het Amsterdamse internetknooppunt AMS-IX heeft voor het eerst de grens van 14Tbit/s aan internetverkeer doorbroken. De piek vond zondag plaats rond een uur of zes 's avonds. Het is niet duidelijk waarom het toen zo druk was.

De nieuwe piek komt een paar maanden na de vorige piek van 13Tbit/s, want die vond plaats op 17 september. AMS-IX meldt geen specifieke oorzaken voor de piek in internetverkeer. In het verleden waren de poortupgrades van klanten de reden dat een nieuwe piek mogelijk was.

De groei in dataverkeer versnelt bij AMS-IX; waar in 2023 het internetknooppunt geen enkele nieuwe mijlpaal meldde, is dit de derde piek van dit jaar. Alleen rond het uitbreken van de coronapandemie ging de groei ook zo snel. AMS-IX doorbrak in 2010 de grens van 1Tbit/s.