Robotstofzuigers zijn volgend jaar te bedienen via Apple HomeKit

Apple maakt het volgend jaar mogelijk dat gebruikers robotstofzuigers kunnen bedienen via Apple Home. De bedoeling was om de ondersteuning dit jaar in HomeKit te bouwen, maar dat is niet gelukt.

De ondersteuning werkt alleen in het Engels in de VS, meldt de site gewijd aan de Home-app. Dat is anders dan hoe het er eerst stond, meldt 9to5Mac. De bedoeling was dat de ondersteuning erin zou zitten vanaf eind dit jaar, maar dat is dus niet gelukt. Waarom de functie later komt, zegt Apple niet.

Met de functionaliteit kunnen gebruikers van Apple Home hun robotstofzuiger koppelen via HomeKit en op die manier onder meer in- en uitschakelen, zuigen en dweilen, en zien hoe ver hij is opgeladen. Ook wordt het mogelijk om via Siri bijvoorbeeld te vragen een bepaalde ruimte te stofzuigen.

Apple heeft dat eerder aangekondigd, maar zei er niet bij wanneer het ondersteuning voor robotstofzuigers gaat aanbieden in andere landen. Wanneer de functie werkt in Nederland en België is dus onbekend.