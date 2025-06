Gerucht: Meta gebruikt OpenAI-model naast Llama in eigen codingtool

Meta zou naast het eigen grote taalmodel Llama ook GPT-4 van OpenAI in een eigen codingtool gebruiken, zo melden twee bronnen aan Fortune. Ook de filantropische organisatie van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg gebruikt ChatGPT.

Integratie met GPT-4 zit al sinds begin dit jaar in MetaMate, een interne codingtool zoals GitHub Copilot, meldt Fortune. Het medium heeft dat gehoord van twee bronnen die bij het bedrijf werken. Meta spreekt in het openbaar veel over het eigen model Llama en de voordelen van opensource ontwikkeling. Meta en OpenAI zijn concurrenten op AI-gebied.

Daarnaast is Zuckerberg klant van OpenAI met zijn Chan Zuckerberg Initiative, een filantropische organisatie. Die maakt voor onderwijs een tool die ChatGPT integreert in plaats van Meta's eigen Llama. Meta heeft niet gereageerd op het gerucht en ook de stichting van Zuckerberg wilde geen reactie geven.