Meta staat militair gebruik Llama-modellen toe in VS en partnerlanden

Meta heeft besloten zijn AI-modellen beschikbaar te maken voor militaire doeleinden in de Verenigde Staten en andere landen. Het techbedrijf gaat samenwerken met defensiebedrijven zoals Lockheed Martin en Palantir.

Meta kondigt het nieuws aan in een blogpost. Volgens het bedrijf kunnen de modellen onder meer worden ingezet voor het opsporen van terroristische activiteiten en het verbeteren van cybersecurity. Naast de VS krijgen ook Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland toegang tot Llama-modellen voor defensiedoeleinden. Deze landen vormen samen het Five Eyes-inlichtingenverbond. Voorheen verboden Meta’s gebruiksvoorwaarden expliciet militaire toepassingen. De beslissing volgt op berichten dat Chinese overheidsinstellingen de Llama-modellen zouden gebruiken voor militaire toepassingen, iets waar Meta geen toestemming voor heeft gegeven.