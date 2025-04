Meta test terugkrijgen van gekaapt Facebook-account via videoselfie

Meta test een nieuwe accountherstelfunctie voor Facebook en Instagram, waarmee oorspronkelijke eigenaren van een gekaapt account een videoselfie kunnen uploaden ter identificatie. Ook test Meta een functie om valse advertenties met beroemdheden aan te pakken.

Het bedrijf legt uit dat het gebruikmaakt van gezichtsherkenningssoftware om te kijken of de geüploade videoselfie overeenkomt met de profielfoto's van het gekaapte account. Meta zegt dat de software vergelijkbaar is met de gezichtsherkenningsfunctie die onder meer wordt toegepast bij het ontgrendelen van smartphones. De selfie wordt versleuteld en beveiligd opgeslagen. Na gebruik wordt 'alle data verwijderd die na de vergelijking is gegenereerd, ongeacht of er sprake was van een match of niet'.

Verder gaat Meta een vergelijkbare functie testen om valse advertenties tegen te gaan die beeltenissen van beroemdheden misbruiken. De 'beroemdheid' in de advertentie wordt vergeleken met foto's op de openbare Facebook- en Instagram-accounts van de persoon in kwestie. Als de advertentie door het reviewsysteem als 'vals' wordt bestempeld, wordt deze gelijk geblokkeerd.

Meta zegt tevreden te zijn over de resultaten die de eerste test heeft opgeleverd onder een kleine groep bekendheden. In de komende weken wordt de test uitgerold naar meer publieke figuren waarvan de beeltenis is misbruikt. Personen die niet geïnteresseerd zijn in de test kunnen zich via de accountinstellingen afmelden.