Spaanse rechtszaak tegen Meta om advertentiepraktijken begint in oktober 2025

De rechtszaak die Spaanse mediabedrijven vorig jaar tegen Meta aanspanden, begint in oktober 2025. Dat bevestigt de rechtbank die de zaak overziet. De mediabedrijven stellen dat Meta Europese wetten rondom oneerlijke concurrentie op de advertentiemarkt overtreedt.

De rechtszaak wordt volgend jaar behandeld door een Spaanse rechtbank in Madrid die gespecialiseerd is in zakelijke geschillen. De zaak vindt plaats op 1 en 2 oktober, zo heeft de rechtbank volgens Reuters bepaald. Op die data worden hoorzittingen gehouden. De bedrijven eisen ruim 550 miljoen euro aan schadevergoedingen van de techgigant.

De aanklacht werd vorig jaar ingediend door mediavereniging AMI, die 87 verschillende Spaanse mediabedrijven vertegenwoordigt. Ze stellen dat de techgigant tussen 2018 en 2023 Europese regels voor gegevensbescherming heeft geschonden. Meta zou 'massaal' en 'systematisch' gebruik hebben gemaakt van persoonsgegevens van Facebook-, Instagram- en WhatsApp-gebruikers. Dat zou het bedrijf een oneerlijk voordeel hebben opgeleverd bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.

Ook zou Meta gebruikmaken van persoonsgegevens die zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruikers zijn verkregen. De bedrijven stellen dat dit in strijd is met de AVG. Spaanse tv- en radio-omroepverenigingen dienden in oktober eenzelfde aanklacht tegen Meta in en eisten daarbij 160 miljoen euro.