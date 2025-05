EU gaat akkoord met strengere regels rondom politieke advertenties

Grote techbedrijven krijgen te maken met strengere regels rondom het tonen van politieke advertenties in de EU. Het Europees Parlement en EU-lidstaten zijn het eens geworden over de invulling daarvan. De regels gaan naar verwachting in 2025 gelden.

Met de komende regels moeten techgiganten als Meta en Google transparanter zijn over de politieke advertenties die ze weergeven op hun platform, meldt het Europarlement. Zo moeten politieke advertenties duidelijke labels krijgen. De platforms moeten ook weergeven wie voor de advertentie heeft betaald, welk bedrag daarmee gemoeid is en waar de financiering vandaan komt. Platforms moeten ook tonen rondom welke verkiezingen de advertenties worden weergegeven.

Verder worden landen buiten de EU verboden om politieke advertenties in de EU te sponsoren in de drie maanden voorafgaand aan een verkiezing of referendum. Ook worden politieke advertenties verbannen die geprofileerd worden op basis van etniciteit, religie of seksuele geaardheid. "De nieuwe regels maken het moeilijker voor buitenlandse actoren om desinformatie te verspreiden en zich te mengen in onze vrije en democratische processen", schrijft Europarlementariër Sandro Gozi, die het wetgevingsproces in het Europarlement heeft geleid.

De nieuwe wet moet nog formeel worden aangenomen door de EU-raad en het Europees Parlement. De regels worden achttien maanden nadat dat is gebeurd actief. Naar verwachting gebeurt dat ergens in 2025. De regels rondom buitenlandse politieke advertenties gelden al voor de Europarlementsverkiezingen in juni volgend jaar.