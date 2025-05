Toezichthouders EU verbieden persoonlijke advertenties op Facebook en Instagram

De European Data Protection Board concludeert dat Facebook en Instagram geen gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers mogen tonen. Moederbedrijf Meta overtreedt met deze advertenties de AVG, zo stelt de EDPB.

De European Data Protection Board, een samenwerkingsverband van verschillende Europese privacytoezichthouders, hebben na een spoedprocedure besloten dat de betreffende platformen onrechtmatig persoonsgegevens van gebruikers verwerkt. Meta doet dat terwijl hier geen juridische basis voor is, zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse privacytoezichthouder maakt ook onderdeel uit van de EDPB. Het samenwerkingsverband draagt de privacytoezichthouder van Ierland, het land waar Meta in Europa is gevestigd, op om binnen twee weken maatregelen tegen het socialemediabedrijf te nemen. De Ierse Data Protection Commission zou tot dusver niet 'voortvarend genoeg' hebben opgetreden tegen Meta.

Het samenwerkingsverband suggereert dat Meta op basis van posts, woonplaats, leeftijd en interactie met berichten een gebruikersprofiel aanmaakt dat interessant is voor adverteerders, waarmee het bedrijf geld verdient. Meta zou daarentegen niet kunnen rechtvaardigen dat er op deze manier gebruikersgegevens verwerkt moeten worden. "Meta houdt bij wat je op Facebook en Instagram zet, aanklikt of leuk vindt en gebruikt die informatie voor het aanbieden van persoonsgerichte advertenties", aldus de EPDB. "Het onterecht verwerken van de persoonlijke informatie van miljoenen mensen op Facebook is een verdienmodel voor Meta. Door hier een eind aan te maken, is de privacy van mensen beter beschermd."

Twee dagen voor de maatregel van de EDPB kondigde Meta nog een abonnement voor de betreffende sociale media aan. Op deze manier zei het bedrijf te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook moest er een optie komen voor gebruikers om nadrukkelijk toestemming te geven voor de verzameling van hun gegevens. Op basis van de beslissing van de EDPB waren deze maatregelen kennelijk niet voldoende.

"Leden van de EDPB waren al weken op de hoogte van onze plannen rondom een abonnement en waren met ons in gesprek om tot een bevredigende uitkomst te komen", zegt Meta in een reactie tegen Reuters. "De recente ontwikkeling ondermijnt onterecht het zorgvuldige en krachtige regelgevende proces."

Het spoedproces dat aan het verbod op gepersonaliseerde advertenties voorafging, werd in werking gezet door Noorwegen. Het land hoort niet bij de Europese Unie, maar bracht het proces met steun van de Nederlandse AP in bij de EDPB. Eerder besloot de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet al om Meta vanaf begin augustus drie maanden lang 88.000 euro boete per dag te geven voor het overtreden van de AVG.