Meta kondigt abonnement voor Facebook en Instagram zonder reclame aan

Meta kondigt een betaald abonnement aan waarmee gebruikers in de Europese Unie en Zwitserland geen reclames op Facebook en Instagram te zien krijgen. Volgens het bedrijf is het platform daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het abonnement kost 10 of 13 euro per maand, afhankelijk van waar de klant het aanschaft. Meta zegt dat klanten via een webbrowser 10 euro moeten betalen, maar ter compensatie van de commissie die Apple en Google vragen, kost hetzelfde abonnement via iOS en Android 13 euro per maand. Dit abonnement is van toepassing op alle accounts van een gebruiker, dus voor alle gekoppelde Facebook-, Instagram- en Meta-accounts die in het gezamenlijke Account Center te zien zijn. Vanaf 1 maart 2024 moeten klanten nog eens 6 euro betalen via het web, en 8 euro extra via iOS en Android per extra account per maand dat een gebruiker gekoppeld heeft in het Account Center. Het bedrijf laat in het midden of het om vanaf die datum toegevoegde accounts gaat of dat er ook voor bestaande extra accounts bijbetaald moet worden. Klanten moeten achttien jaar of ouder zijn om een abonnement af te kunnen sluiten.

Meta zegt dat het nieuwe abonnementensysteem een reactie is op zorgen van Europese toezichthouders en regels binnen de AVG en de DMA. Privacytoezichthouders bekritiseren sociale media regelmatig om het onrechtmatig verzamelen van gebruikersgegevens. Het bedrijf zegt dat het op deze manier gebruikers de mogelijkheid biedt om geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien te krijgen. Voor gebruikers die geen abonnement afnemen, verandert er niets. Zij blijven gepersonaliseerde reclames zien. Voor deze gebruikers blijven de bestaande instellingen beschikbaar, waaronder de opties onder Advertentievoorkeuren.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 14:48
130 • submitter: Xtuv

30-10-2023 • 14:48

130

Submitter: Xtuv

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Reacties (130)

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Daantjeeuh 30 oktober 2023 14:54
Privacytoezichthouders bekritiseren sociale media regelmatig om het onrechtmatig verzamelen van gebruikersgegevens. Het bedrijf zegt dat het op deze manier gebruikers de mogelijkheid biedt om geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien te krijgen.
Dit zijn toch gewoon twee verschillende dingen? En als ik het goed begrijp wordt je data dus nog steeds verzameld als je dit abonnement neemt, maar je krijgt alleen geen advertenties te zien. Dan is 10 (of 13) euro een aardig hoog bedrag. Dat zou voor mij anders zijn als ze dan ook daadwerkelijk stoppen met het verzamelen van je data.

[Reactie gewijzigd door Daantjeeuh op 22 juli 2024 16:08]

Marve79 @Daantjeeuh30 oktober 2023 18:35
Je kunt ook gewoon stoppen met Facebook net als ik. Dan hoef je niet te betalen en wordt er geen data verzameld. Win-win.
Semavuur @Marve7930 oktober 2023 19:20
Ze volgen je ook als je Facebook niet gebruikt en/of geen account hebt.

Edit: door middel van de bekende facebook pixel en andere data die met ze gedeeld word

[Reactie gewijzigd door Semavuur op 22 juli 2024 16:08]

Marve79 @Semavuur30 oktober 2023 19:31
Kwestie van adblocker gebruiken. En het klopt wel hoor maar daar kun je verder ook niks aan doen. Maar als niemand FB zou gebruiken is er geen issue meer maar iedereen is te verslaafd aan de likes.
omixium654 @Marve7930 oktober 2023 21:40
Kunnen we niet gewoon met z'n allen besluiten om niet meer op Fb/Twitter te zitten? Wordt het een stuk gezelliger van.
walterworld @omixium65431 oktober 2023 09:54
Lubach heeft dat eens geprobeerd.
https://youtu.be/ysa-SzNepsA

Achteraf kunnen we zeggen dat dit niet heel geslaagd is, Facebook heeft zijn evenement uit de zoekresultaten verwijderd, het was moeilijk te vinden voor mensen.
Noresponse @Marve7930 oktober 2023 19:52
Facebook op mijn bedrijfslaptop , want dat is tevens onze ruilpagina over de benelux en Duitsland om te ruilen van diensten en instagram gebruik ik niet. Dus wens Meta veel succes :)

Jammer dat ik whatsapp nog heb, maar niemand wil betalen voor een echt secure social media platform behalve ik :)

Het is nu wel duidelijk dat facebook meer verdient per maand dan alleen maar de 3-5 dollar die ooit werd ingeschat. Ze verdienen goed aan al die data van klanten en dan doen ze goed ;)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 16:08]

Cid Highwind @Marve7930 oktober 2023 20:22
De likes zijn echt niet boeiend, het gros van die mensen bevindt zich reeds op Insta of beunt wat bij middels een profiel waar je geld krijgt toegeschoven door fans.

Nee, Facebook is soms gewoon erg handig om mee in contact te blijven of tenminste op de hoogte te blijven van artiesten.
iAR @Semavuur31 oktober 2023 07:04
Adblocker aanzetten, zoals AdGuard (home), lockdown of pi-hole. Ik heb alle domeinen van Facebook geblokkeerd en dat geld dus ook buiten Safari.

Ik begrijp niet waarom je zo’n enorm bedrag aan Facebook wilt geven. Je ziet misschien geen advertenties meer, maar alle “influencer” shit zie je nog wel, en dat is natuurlijk ook gewoon irritante reclame.
iew @iAR31 oktober 2023 10:02
Ach ik zeg het hier al jaren, naast het gebruik van Ublock en wat andere plugins om al die rommel en verzamelaars van date tegen te gaan is er al jaren een hele fijne plugin genaamd ‘FB purity’ waarmee je FB zo kunt aanpassen dat het een ‘rustige’ ervaring word, je kunt er heel veel flashende meuk zelf handmatig mee uitzetten, zeg maar je FB volledig aanpassen met wat je wel en niet wilt zien.

Bestaat al vele jaren.
Ik gebruik FB enkel vanwege een bepaalde fotogroep, van reclames etc heb ik echt geen last omdat ik ze niet voor m’n neus krijg.
Ik ga voor FB echt niet betalen en X (voorheen Twitter) gebruik in sowieso nooit, dat geldt ook voor Insta, Snapchat, Tiktok en al die andere meuk.

FB Purity…, probeer het eens…
iAR @iew31 oktober 2023 10:36
Voor dit soort zaken wil je geen browser plugin, maar een system-wide oplossing omdat er vanuit allerlei apps naar Meta gecommuniceerd wordt.
Knolselderij @Semavuur31 oktober 2023 13:07
Behalve dat dat niet aan een persoonlijk facebook account wordt gekoppeld als je die niet hebt. Wat je aanhaalt zijn gewoon gegevens van de gebruikers van je website bijvoorbeeld, daar worden verder geen persoonsgegevens aan gekoppeld die terugleiden naar specifieke gebruikers zoals je naam/adres etc.
Creadion @Marve7931 oktober 2023 08:17
Dat is een beetje hetzelfde als zeggen "Je kunt ook gewoon stoppen met je smartphone net als ik. Dan hoef je niet te betalen en wordt er geen data meer verzameld. Win-win."

Zoals de smartphone voor veel mensen essentieel is, is Facebook/Instagram dat ook.

We leven allemaal in dezelfde wereld, maar hebben allemaal ons eigen wereldje.
Marve79 @Creadion31 oktober 2023 09:05
Mwah ik zie een smartphone niet als essentieel. FB al helemaal niet. Maar iedereen heeft altijd een heel goed excuus om niet te hoeven stoppen.
Creadion @Marve7931 oktober 2023 10:26
In dat geval zou ik lekker smartphoneloos verder gaan, scheelt geld, en je weet 100% zeker dat er geen data over je wordt verzameld op dat vlak. 😄
MSalters @Daantjeeuh30 oktober 2023 15:36
Juridisch gescheiden, economisch verwante dingen.

Facebook moet voor iedere Europeaan (betalend of niet) stoppen met het verzamelen van data, tenzij daar een GDPR grond voor is. Dat gaat ze inkomsten kosten uit advertenties. Facebook verzamelt geen data voor de lol, en ze hebben nauwelijks inkomsten anders dan uit advertenties. Dus de aanname dat ze doorgaan met data verzamelen, in strijd met de GDPR en zonder opbrengsten, dat lijkt me niet aannemelijk.
HuisRocker @MSalters30 oktober 2023 17:14
Dus de aanname dat ze doorgaan met data verzamelen, in strijd met de GDPR en zonder opbrengsten, dat lijkt me niet aannemelijk.
Dat ze zich er wel aan gaan houden is ook een aanname, als het klopt zou het immers letterlijk de eerste keer zijn dat ze zich wel aan onze privacy regels gaan houden!

Men kan daarom beter het aloude 'eerst zien, dan geloven' toepassen... ;)
Weicool @MSalters30 oktober 2023 18:04
De 6 gronden van de GPDR zijn best wel breed? Gelukkig heeft Facebook daar binnen de Nederlandse orde van advocaten een eigen advocatenkantoor die ook Facebook heet

[Reactie gewijzigd door Weicool op 22 juli 2024 16:08]

Alxndr @Daantjeeuh30 oktober 2023 15:21
Het feit dat het in dit soort artikelen altijd enkel over het tonen van reclames hebben doet me iedere keer hetzeflde denken - reclames zijn het probleem niet, die blokkeer je gewoon, het gaat om de achterliggende techniek om alles te personaliseren.

Het kan toch niet zo zijn dat ze denken op deze manier de privacytoezichthouders om de tuin te kunnen leiden? Of dat de privacytoezichthouders zich hierdoor laten misleiden?

De tracking is de voornaamste reden dat ik niet meer op zulke sociale media zit, want reclames zag ik toch al nooit. Mag ik aannemen dat uBlock Origin ook bij sociale media tegenwoordig nog z'n wonderen verricht en gewoon alles blokkeert?
Llopigat
30 oktober 2023 14:54
Meta kondigt een betaald abonnement aan waarmee gebruikers in de Europese Unie en Zwitserland geen reclames op Facebook en Instagram zien krijgen. Volgens het bedrijf is het platform daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dat betwijfel ik eigenlijk. De AVG gaat helemaal niet om reclame maar om tracking. Bovendien is het expliciet verboden om tracking alleen te stoppen bij een betaald abonnement want er mag geen dwang zijn in de keuze voor tracking bij de consument. Dus de keuze "Betalen of getrackt worden" mag niet. Tweakers heeft dit ook een tijdje gedaan, maar het is nu "Betalen of ongetrackte reclame zien" en dat mag wel <3 Dus het bieden van een advertentievrije optie heeft eigenlijk niks te maken met de AVG.

Gaat meta ook echt compleet stoppen met het verzamelen van trackingdata over deze users? Dat betwijfel ik want deze data verkopen ze aan adverteerders die niet alleen op meta's site adverteren maar ook over het hele internet. Meta heeft daar een hele infrastructuur voor (ook wel bekend als de 'facebook pixel'). Daarom blijft hun trackingdata waardevol voor het bedrijf ook als ze zelf niet adverteren naar deze users.

En omdat ze niks zeggen over het stoppen van tracking kunnen we wel aannemen dat dat ook niet gebeurt :(

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:08]

berzerker @Llopigat30 oktober 2023 15:22
Bovendien is het expliciet verboden om tracking alleen te stoppen bij een betaald abonnement want er mag geen dwang zijn in de keuze voor tracking bij de consument. Dus de keuze "Betalen of getrackt worden" mag niet.
Het Europese Hof van Justistie heeft bepaald dat dat nu juist wel mag, NB in een zaak tegen Facebook:
Daarom moeten deze gebruikers de vrijheid hebben om tijdens het sluiten van de overeenkomst hun toestemming voor bijzondere gegevensverwerkingshandelingen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, voor elke verwerking apart te weigeren zonder ertoe te worden gedwongen om volledig af te zien van het gebruik van de dienst die de exploitant van het online sociale netwerk aanbiedt, hetgeen impliceert dat die gebruikers, in voorkomend geval tegen een passende vergoeding, een gelijkwaardig alternatief krijgen aangeboden dat niet gepaard gaat met dergelijke gegevensverwerking.
Llopigat
@berzerker30 oktober 2023 15:29
De Nederlandse rechter had juist bepaald dat er geen dwang mocht zijn, het moest een vrije keuze zijn.

Let wel: Het gaat hier over het accepteren van tracking. Cookies accepteren of betalen mocht dus niet. Reclame (ongetrackt of wel getrackt naar de keuze van de consument) mag dus wel.

Deze tekst is ook nogal vaag dus ik weet niet helemaal of dit nu opeens wel toegestaan wordt. In dat geval moet de GDPR natuurlijk aangescherpt worden.
berzerker @Llopigat30 oktober 2023 15:48
Volgens mij verwar je richtlijnen van de AP met rechterlijke uitspraken. Maar ook als je gelijk hebt en een Nederlandse rechter dit ooit heeft bepaald (in dat geval zag ik graag een link naar die uitspraak), dan is dat nu overruled door een hogere rechter.

En waarom zou de GDPR aangescherpt moeten worden? Ik ben de laatste die FB gaat verdedigen, maar als zij een dienst aanbieden die je kan gebruiken door ofwel tracking en advertenties te accepteren ofwel een redelijk bedrag te betalen (en dan, neem ik aan, niet getrackt te worden), dan lijkt mij dat alleszins redelijk. GDPR geeft geen recht op gratis dienstverlening of zo.

Is € 10 per maand redelijk? Ik gebruik geen FB dus ik weet niet precies wat je ervoor terugkrijgt, maar Tweakers rekende € 3 per maand om geen advertenties te krijgen, en het lijkt geen al te gekke aanname dat FB veel meer content te bieden heeft dan Tweakers. Mijn eerste gedachte bij die € 10 was: 'dat valt wel mee'.
Llopigat
@berzerker30 oktober 2023 15:56
En waarom zou de GDPR aangescherpt moeten worden? Ik ben de laatste die FB gaat verdedigen, maar als zij een dienst aanbieden die je kan gebruiken door ofwel tracking en advertenties te accepteren ofwel een redelijk bedrag te betalen (en dan, neem ik aan, niet getrackt te worden), dan lijkt mij dat alleszins redelijk. GDPR geeft geen recht op gratis dienstverlening of zo.
Er is nog een derde optie natuurlijk: Reclames zonder tracking.

Het probleem is dat bedrijven als Facebook en Google hier niet aan willen omdat dat hun belangrijkste toegevoegde waarde is in de reclamemarkt: Hun enorme trackingnetwerk. Daarom doen ze er alles aan om dit voordeel ten opzichte van kleinere partijen te behouden.

Daarom is het nodig dat de GDPR aangescherpt wordt, anders verdwijnt de tracking nooit.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:08]

berzerker @Llopigat30 oktober 2023 16:15
Er is nog een derde optie natuurlijk: Reclames zonder tracking.
Goed punt inderdaad. Maar goed, het Europese Hof schrijft niet voor welk alternatief moet worden gekozen, alleen dat betaling een alternatief voor tracking kan zijn. Als FB ervoor kiest om jouw derde optie niet aan te bieden, lijkt mij dat jammer / ongewenst, maar dat maakt het niet in strijd met de wet.

Misschien ziet FB ook dat de roep om tracking te verbieden (in ieder geval voor reclames) de laatste jaren sterker werd, en dat ze met dit aanbod zo'n verbod vóór willen zijn. Immers, als er een redelijk alternatief is (betalen met geld in plaats van met persoonsgegevens), is er minder reden voor een verbod. En dat ze er daarom ook een redelijk tarief voor vragen, terwijl zij dit eigenlijk helemaal niet willen.

[Reactie gewijzigd door berzerker op 22 juli 2024 16:08]

Hugo50 @berzerker30 oktober 2023 19:16
Mijn ditale krant kost mij €5.20 p/mnd. Daarvoor schrijven betaalde journalisten de content. Bij FB schrijven/maken dan de betalende klanten de content. Ik vind dan dat FB te royaal beloond wordt met €10-13 p/mnd.
pookie79 @berzerker31 oktober 2023 09:00
Grofweg is het 4x zo veel als wat ze aan een persoon verdiend qua reclame. Maar of dat duur is weet ik niet. Wat is het men waard om de dienst te gebruiken maar niet getrackt te worden. Persoonlijk vind ik het geen eerlijke alternatief als dit wordt gebruikt als argument dat tracking nu vrijwillig is omdat het ook zonder kan. Dan moet de prijs flink aantrekkelijker worden om het als alternatief te aan te bieden en tracking een keuze te noemen.
MSalters @Llopigat30 oktober 2023 15:40
In de EU gaat het Europees Hof boven nationale rechters. Landen mogen soms afwijken ten gunste van de consument (bijvoorbeeld garantie, Nederland heeft meer dan het 2 jaar EU minimum) maar hier is dat niet het geval. De Nederlandse rechter moet dwingend Europees recht toepassen.
Llopigat
@MSalters30 oktober 2023 15:59
Ja maar het Europees hof doet hier nu een interpretatie die niet origineel de bedoeling van de GDPR was. Daarom moet deze aangescherpt worden om dit te verduidelijken. Immers is het EU hof geen wetgever, deze moet gewoon volgen wat de politiek besluit. Het probleem is hier dat de politiek niet duidelijk genoeg was.

Sowieso is het nodig dat er een nieuwe GDPR komt, die ook de cookiewalls verbiedt en alleen een knop voor "ja, ik wil getrackt worden" laat zien maar de functionaliteit niet beperkt. Of bijvoorbeeld afdwingt dat de "Do not track" flag gerespecteerd moet worden zodat het stellen van de cookievraag gewoon niet meer nodig is als die aan staat.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:08]

JackDaniel @berzerker30 oktober 2023 16:21
De crux is dat het erom gaat dat de keuze voor de consument écht vrij moet zijn. Het Hof benadrukt dat Facebook zijn gratis dienst niet zomaar volledig afhankelijk mag maken van doorgedreven tracking en profiling. Om die reden was de oorspronkelijke situatie bij Facebook problematisch.

Echter, stelt het Hof, een betaald alternatief bieden ís op zichzelf toegestaan. Maar - en dit is een belangrijke voorwaarde - de gratis versie moet nog steeds een redelijk en vrij alternatief zijn. De consument moet werkelijk vrij zijn in zijn keuze.

Dus "betalen of getrackt worden" kan in principe, maar alleen indien de getrackte gratis versie nog een redelijke optie is. Anders blijft er dwang in het spel en druist het in tegen de geest van de AVG. Het blijft dus een lastige balans die van geval tot geval bekeken moet worden.
ustinov @Llopigat30 oktober 2023 23:01
[…]
Gaat meta ook echt compleet stoppen met het verzamelen van trackingdata over deze users? Dat betwijfel ik want deze data verkopen ze aan adverteerders die niet alleen op meta's site adverteren maar ook over het hele internet. Meta heeft daar een hele infrastructuur voor (ook wel bekend als de 'facebook pixel'). Daarom blijft hun trackingdata waardevol voor het bedrijf ook als ze zelf niet adverteren naar deze users.

En omdat ze niks zeggen over het stoppen van tracking kunnen we wel aannemen dat dat ook niet gebeurt :(
In de gelinkte mededeling van Meta staat:
“ While people are subscribed, their information will not be used for ads. ”
Ze zeggen dus expliciet dat het niet gebruikt wordt voor advertenties. Niet alleen voor advertenties op Meta’s sites.
Of ze het wel blijven verzamelen om voor iets anders of op een later tijdstip te gebruiken zeggen ze niet.
bytemaster460 @Llopigat30 oktober 2023 15:31
Dus de keuze "Betalen of getrackt worden" mag niet.
Volgens mij mag dat juist wel, mits daar expliciet toestemming voor wordt verleend door de gebruiker.
Meta zal twee verdienmodellen gaan aanhouden. Eentje op basis van tracking en reclame en eentje op basis van betalende gebruikers waar dan ook geen enkele tracking voor nodig is. Die gebruikers dekken immers de kosten voor het platform.
Eliasnarda 7 november 2023 11:43
Ik krijg steeds deze melding van Meta .Je moet een keuze maken om Facebook te blijven gebruiken
De wetgeving in je regio wordt gewijzigd. Daarom bieden we je een nieuwe keuze met betrekking tot hoe we je gegevens gebruiken voor advertenties. Je krijgt meer informatie over wat iedere optie betekent voordat je je keuze bevestigt.
Je keuze wordt toegepast op de .
Abonneren om te gebruiken zonder advertenties
Abonneer je vanaf € 9,99 per maand (inclusief toepasselijke btw) om je Facebook- en Instagram-accounts te gebruiken zonder advertenties. Je gegevens worden dan niet gebruikt voor advertenties.
Gratis gebruiken met advertenties
Gebruik je Facebook- en Instagram-accounts gratis en ontdek producten en merken via gepersonaliseerde advertenties. Je gegevens worden gebruikt voor advertenties.
Je huidige ervaring.Abboneren of gratis Op mijn mobiel wordt ik er uit ge gooit en op de Mac krijg ik deze melding
LordPan @Eliasnarda8 november 2023 14:44
Idd, sinds gisteren ook actief geblokkeerd om facebook te gebruiken als ik geen keuze maak. Ik weiger voorlopig nog.
rainbowniagara @Eliasnarda13 november 2023 16:26
Ik krijg ook het scherm te zien waarin ik een keuze moet maken tussen het abonnement zonder advertenties (betalend) of gratis te blijven gebruiken. Ik kies "gratis gebruiken", dan in een volgend scherm moet ik "akkoord" gaan en ik blijf terugspringen op het scherm om te kiezen tussen betalend abonnement of gratis.
Nog iemand dit probleem. Ik geraak gewoon niet verder dan dit scherm. Telkens over en weer springen tussen akkoord gaan met de gratis versie en de betalende. Vrij irritant. De reclame neem ik er wel bij, maar nu krijg je geen keuze.
Generaal Pep 30 oktober 2023 14:58
10 a 13 euro voor wat? Lifetime? Een week? Een maand? Een jaar? Welk termijn?
PFY @Generaal Pep30 oktober 2023 14:59
Depending on where you purchase it will cost €9.99/month on the web or €12.99/month on iOS and Android.
J_van_Ekris @Generaal Pep30 oktober 2023 15:12
Dus duurder dan Strava, Netflix of Amazon Prime. Zeg nog liever op dan dat ik 120 euro per jaar uitgeef aan die privacy rovende boevenbende. Ik denk dat ze hun eigen waarde ernstig overschatten....
MadEgg @J_van_Ekris30 oktober 2023 15:27
Die prijs is natuurlijk zo gesteld dat het merendeel van de gebruikers het niet gaat doen omdat ze het te duur vinden. Meta wil dit helemaal niet, ze moeten van de EU. Nu kunnen ze straks zeggen dat gebruikers liever met hun pricacy betalen dan met echt geld. Als de prijs €3-€5 per maand was geweest had het er heel anders uit gezien. Maar dat willen ze niet, dan verliezen ze hard marktaandeel op data.

Alsnog is het dan niet eerlijk - mensen met een redelijk inkomen kunnen het dan betalen en meer privacy overhouden (dan ga ik er even naief vanuit dat geen ads == geen tracking, waarschijnlijk is dat onterecht), terwijl minima dat niet kunnen. Privacy wordt dan iets voor de vermogenden, marketing voor de armere medemens. Die het toch al zwaar heeft.

[Reactie gewijzigd door MadEgg op 22 juli 2024 16:08]

MSalters @MadEgg30 oktober 2023 15:43
Dit negeert enigzins dat de meeste adverteerders graag die eerste doelgroep willen bedienen. BMW gaat geen nieuwe 5-serie slijten aan iemand voor wie 10 euro per maand te veel is.
MadEgg @MSalters30 oktober 2023 15:49
BMW niet. Action wel, waarschijnlijk. Die verkoopt goedkoop spul en vaart wel bij mensen met een kleinere beurs. Die zal niet geinteresseerd zijn in de eerste groep. Ik denk dat er voor beide groepen genoeg bedrijven zijn die er geld aan menen te kunnen verdienen.
84hannes @MadEgg30 oktober 2023 16:01
Meta wil dit helemaal niet, ze moeten van de EU.
Volgens mijn snelle research draait meta bijna 30 miljard omzet per kwartaal, met iets minder dat 3 miljard (actieve) gebruikers op alleen al Facebook. Dat is een tientje per persoon per kwartaal. Zo'n abonnement zou voor Facebook dus best winstgevend kunnen zijn, of zouden alleen de mensen die hyperactief zijn (en dus meer advertenties zien) dit afnemen?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 16:08]

MadEgg @84hannes30 oktober 2023 18:50
Meta is meer dan Facebook natuurlijk: Instagram, WhatsApp, Metaverse / VR gebeuren. En vast nog andere takken die ook omzet genereren. Je kunt dus niet alle omzet toeschrijven aan de 3 miljard gebruikers.

Het gaat er natuurlijk om dat als een gebruiker geen / minder omzet inbrengt omdat ze geen ads meer te zien krijgen dat dat gecompenseerd wordt. En vermoedelijk ruim omdat het zaagt aan de poten van het business model van Meta.
Llopigat
@84hannes30 oktober 2023 23:30
Volgens mijn snelle research draait meta bijna 30 miljard omzet per kwartaal, met iets minder dat 3 miljard (actieve) gebruikers op alleen al Facebook. Dat is een tientje per persoon per kwartaal.
Dat is te simpel gerekend. Want meta verzamelt en verkoopt data van iedereen, niet alleen hun actieve gebruikers. Zie shadow profiles.
84hannes @Llopigat31 oktober 2023 09:03
Je hebt gelijk dat ik heel wat afkortingen heb genomen. Mijn aanname is dat als 1/3e van alle Facebook-gebruikers een tientje per maand gaat betalen, dat Meta daar alleen al meer aan verdient dan dat ze nu in totaal verdienen. De inkomsten van advertenties van niet-betalende gebruikers, Instagram-gebruikers etc. en de verkoop van profieldata waar jij ze van beschuldigd komen daar allemaal nog bovenop.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 16:08]

Tintel
@MadEgg30 oktober 2023 16:02
dan ga ik er even naief vanuit dat geen ads == geen tracking, waarschijnlijk is dat onterecht
Dat wordt ook niet gesteld helaas....dus ik ben dat je vermoeden terecht is, zeker als je daarbij het track-record van Meta optelt en wat hun bedrijfsmodel is...

En je analyse m.b.t. de prijs... ik denk dat elk bedrag aan de hoge kant is..... :9
lenwar
@MadEgg30 oktober 2023 16:47
Klopt. Meta zal redelijkerwijs ervoor zorgen dat deze optie geen geld gaat kosten voor ze.

Dat is natuurlijk ook niet onredelijk, want als een NV zijn zij domweg een slaaf van hun aandeelhouders die alleen kijken naar kwartaalcijfers.

Er zijn natuurlijk ook afwegingen dat mensen die deze dienst afnemen en dus naast zelf product te zijn, ook nog financieel te willen betalen, dat je daar ook qua profilering iets mee kan. Dat is ook wat waard natuurlijk.

Al met al snap ik oprecht niet dat er überhaupt mensen zijn die diensten gebruiken van zulke verwerpelijke bedrijven. Het feit dat bedrijven dat doen snap ik wel. Want de marketingmensen kikken daarop. Ik blijf bij m’n statement, dat verkoopmarketing de tumor van de moderne maatschappij is.
Cid Highwind @MadEgg30 oktober 2023 20:28
Ik vind het eerder frappant dat het enkel aan volwassenen wordt aangeboden, wat omgekeerd dus betekent dat het geen enkel probleem is minderjarigen te bombarderen met reclame.
Llopigat
@MadEgg30 oktober 2023 23:28
Ja het is een idiote prijs. Ik betaal graag voor goede diensten hoor. Maar het moet wel normaal blijven.

Ik betaal bijvoorbeeld voor Telegram Premium. Maar dat is helemaal niet duur, 33 euro per jaar als je het via hun eigen bot doet (en niet via die veel te dure apple / google store). Daar kan ik wat mee. Dit is gewoon flauwekul en ontmoedigingsbeleid.
Frame164 @J_van_Ekris30 oktober 2023 15:20
Je wordt niet verplicht om het te doen. Maar dan blijf je wel reclame krijgen. Met deze betaalde optie voldoen ze blijkbaar aan de regels, het levert nog wat op en ze kunnen gaan experimenteren met hoe de markt reageert op betaalde diensten. Met betalen voor een service is op zich niets mis natuurlijk. Gratis aanbieden is eigenlijk raar, historisch gezien.
Netrunner @Frame16430 oktober 2023 15:24
Dezelfde hoeveelheid of gaan we nu platgebombardeerd worden om gepushed te worden naar betaalde variant? Draai al jaren een pihole, heb nooit meer last van reclame.
Llopigat
@Netrunner30 oktober 2023 23:32
Dat denk ik eigenlijk niet. Want de meeste mensen gaan dan niet naar de betaalde variant maar rotten gewoon op. De reclameverzadiging is allang bereikt.
Znorkus @Frame16430 oktober 2023 16:19
Ik denk dat het voldoen aan de regels een enorme mooie framing is, slim gevonden door de marketingafdeling. Het is goed denkbaar dat het sowieso in de pipeline zat, betaalde abos. Dat zie je toch tegenwoordig overal: gratis dienst aanbieden, je een ongeluk tracken en data verzamelen en ondertussen een gigantisch marktaandeel veroveren, en dan als iedereen binnen is de druk opvoeren en mensen de portemonnee laten trekken, want dat is mogelijk, aldus analyses in opdracht v d aandeelhouders. Zo simpel is het toch? Dat ze ook nog kunnen zeggen dat ze hiermee ook nog aan regelgeving voldoen, is slim gevonden en komt langs de zijlijn goed uit, meer niet.

Die arme meta, die noodgedwongen 12 euro per maand gaat vragen, omdat de regels zo zijn? :) naaah...

En kwalijker nog: ondertussen zijn kinderen vogelvrij qua tracking en reclame. Abonnement verboden. Terwijl een flink deel onder de 18 is. Niet okee.

[Reactie gewijzigd door Znorkus op 22 juli 2024 16:08]

Petje72 @Generaal Pep30 oktober 2023 15:05
Lifetime natuurlijk, Meta heeft geld genoeg :+
PFY 30 oktober 2023 14:50
Mocht eens tijd worden. Het is tenenkrommend irritant hoeveel reclames er tussen (in mijn ogen) nuttige groepen zitten.
Het is wel weer het zoveelste medium wat geld vraagt, maar toch heb ik het er wel denk ik voor over over.
Ook bij Youtube betaal ik voor premium en vind het een verademing om ad-vrij te te kunnen youtuben.
De sponsored by in de youtube filmpjes kan je er wel weer uitslopen met een plugin.

Ben benieuwd naar Facebook zonder ads en ga het in ieder geval een maandje proberen.
Llopigat
@PFY30 oktober 2023 15:01
Ook bij Youtube betaal ik voor premium en vind het een verademing om ad-vrij te te kunnen youtuben.
De sponsored by in de youtube filmpjes kan je er wel weer uitslopen met een plugin.
Als je toch al met plugins bezig bent, zijn er natuurlijk net zo goed plugins om de ads te blocken ;)
jongetje @PFY30 oktober 2023 15:09
Staat er dan echt zoveel zinnige informatie op Facebook om dat reclame vrij voor 10euro per maand te bekijken ?

Ik scroll er af en toe doorheen maar zie dan vooral berichtjes over iemand zijn vakantie, bowling avond of welk eten is er bereidt. Is mij geen 10euro waard (ook geen 1 euro) om die paar reclames dan niet te hoeven zien.
PFY @jongetje30 oktober 2023 15:15
Voor mij zitten er wel wat interessante groepen in die ik wil volgen. Fotografie, boot/camper DIY solar, Flight SIm info, etc.

Maar voor de huis tuin en keuken berichten zou ik ook geen 10 eu betalen.

[Reactie gewijzigd door PFY op 22 juli 2024 16:08]

Cuverclub @PFY31 oktober 2023 15:57
Zou het zo zijn dat ze 10-13 euro per maand verdienen aan reclame per persoon is dit dan geen reden om juist alleen de interesses te bekijken (eens per maand of minder).
Zolang mensen abonneren op van alles gaat het verder.
Vroeger kon je zonder kijk- en luistergeld nog wel via een antenne beperkt nieuws binnen halen, ik geloof dat je tegenwoordig nog 1 zender zou kunnen ontvangen mocht het helemaal misgaan de rest betaal je al voor en zo staan er steeds meer eigenaars van techbedrijven in de rijkste top.
Als ik af en toe eens mastodon start zie ik al voldoende bijna reclamevrij.
THETCR 30 oktober 2023 14:55
Houden ze ook op met data verzamelen wanneer men een abonnement heeft?
Anders betaal je daadwerkelijk met zowel je gegevens als je geld.
Bossie @THETCR30 oktober 2023 15:00
Dat is volgens mij de achterliggende gedachte van Meta waarbij ze het proberen te verkopen als extra optie ivm EU wetgeving.
Jboy1991 30 oktober 2023 15:01
Is die 10 euro eenmalig of per maand of per jaar? Ik mis dit in het artikel namelijk.
Svennie @Jboy199130 oktober 2023 15:03
dat is per maand (zie bron artikel)
john milton @Svennie30 oktober 2023 23:52
Ik heb altijd gewacht op betaalde FB en evt insta zonder reclame (met name die laatste trok ik niet door de hoeveelheid reclame), maar ik vind dit wel een bizar bedrag. Ik heb de getallen niet paraat, maar is dat niet het viervoudige dat ze aan reclame aan ons verdienen?

2 euro zou ik overwegen met mijn gebruik, maar dit nooit.
Alxndr 30 oktober 2023 15:35
@YannickSpinner Sorry dat ik je tag, maar ook in dit artikel wordt weer niet het onderscheid gemaakt tussen het tonen van reclame en de achterliggende processen van tracking: het verzamelen en verwerken van gebruikers data.

Het gaat niet om het zien of blokkeren van reclames (dat kan mijn adblocker ook), maar om de tracking. Als ze doorgaan met het verzamelen en verwerken verandert er dus helemaal niet en houden ze zich ook niet ineens wel aan de regels.

Dit is zo voor de hand liggend dat daar meer over bekend moet zijn toch? Of denken ze serieus dat ze de betrokken instanties zo simpel voor de gek te houden?

Nog een dingetje, het is ook niet duidelijk of de extra gekoppelde accounts, die in eerste instantie gratis zijn, straks dan allemaal ook €6 extra gaan kosten, of dat dat alleen geldt voor accounts die na die datum worden toegevoegd. (Zou een slimme manier zijn om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen binnen te harken)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 16:08]

AuteurYannickSpinner Redacteur @Alxndr30 oktober 2023 15:44
Hi Alxndr, geen excuses nodig voor de tag, dat vind ik juist prettig als er snel geschakeld moet worden. Ik snap je eerste vraag, maar daar hebben wij nu ook geen inzicht in. Dit is de aankondiging van Meta en die brengen we. Vervolgens mogen privacytoezichthouders zich weer gaan buigen over of dit voldoende is of niet, wat we dan uiteraard weer behandelen.
Over je tweede vraag, ik zal het artikel iets aanscherpen. Thanks!
the Runningman 30 oktober 2023 14:52
Ben heel benieuwd hoe dit eruit komt te zijn. Vallen hieronder ook de 'aanbevolen voor jou' in Instagram? Want die vind ik namelijk net zo hinderlijk. Of is dat juist weer iets wat uiteindelijk de sponsoring doet laten vervangen.
Llopigat
@the Runningman30 oktober 2023 15:03
Klopt ja, die suggested content en tiktok-achtige reels in instagram zijn echt ongelofelijk irritant.

De webversie springt ook continu van "Following" weer terug naar "For you" wat wel weer al die rotzooi bevat. Jammer, want tot een jaar geleden was instagram een heel fijn schoon platform maar nu is het net zo'n afvalbak geworden als de andere social media.
EpPart @the Runningman30 oktober 2023 15:36
Ik zou zelf ook bijna geld betalen om een Reels-loze Instagram te hebben, of op zijn minst eentje waarmee je ze kan verbergen. Ik vind IG zelf toch wel fijn, omdat het de simpelste manier is om contact te blijven houden met mensen die je niet dagelijks spreekt maar de Reels zijn gewoon echt te geestdodend.
CH4OS 30 oktober 2023 14:52
Zal mij benieuwen in hoeverre de tracking dan ook stopt. Mijn onderbuik gevoel zegt van niet: betalen om het product te kunnen blijven, zonder reclame dus. Weet niet of het dan echt een verbetering is.

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