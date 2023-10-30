Meta kondigt abonnement voor Facebook en Instagram zonder reclame aan

Meta kondigt een betaald abonnement aan waarmee gebruikers in de Europese Unie en Zwitserland geen reclames op Facebook en Instagram te zien krijgen. Volgens het bedrijf is het platform daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het abonnement kost 10 of 13 euro per maand, afhankelijk van waar de klant het aanschaft. Meta zegt dat klanten via een webbrowser 10 euro moeten betalen, maar ter compensatie van de commissie die Apple en Google vragen, kost hetzelfde abonnement via iOS en Android 13 euro per maand. Dit abonnement is van toepassing op alle accounts van een gebruiker, dus voor alle gekoppelde Facebook-, Instagram- en Meta-accounts die in het gezamenlijke Account Center te zien zijn. Vanaf 1 maart 2024 moeten klanten nog eens 6 euro betalen via het web, en 8 euro extra via iOS en Android per extra account per maand dat een gebruiker gekoppeld heeft in het Account Center. Het bedrijf laat in het midden of het om vanaf die datum toegevoegde accounts gaat of dat er ook voor bestaande extra accounts bijbetaald moet worden. Klanten moeten achttien jaar of ouder zijn om een abonnement af te kunnen sluiten.

Meta zegt dat het nieuwe abonnementensysteem een reactie is op zorgen van Europese toezichthouders en regels binnen de AVG en de DMA. Privacytoezichthouders bekritiseren sociale media regelmatig om het onrechtmatig verzamelen van gebruikersgegevens. Het bedrijf zegt dat het op deze manier gebruikers de mogelijkheid biedt om geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien te krijgen. Voor gebruikers die geen abonnement afnemen, verandert er niets. Zij blijven gepersonaliseerde reclames zien. Voor deze gebruikers blijven de bestaande instellingen beschikbaar, waaronder de opties onder Advertentievoorkeuren.