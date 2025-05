Oversight Board: Meta moet regels voor gemanipuleerde content snel heroverwegen

Het Meta Oversight Board, dat moderatiebeslissingen door Facebook en Instagram beoordeelt, uit zorgen over het huidige beleid omtrent gemanipuleerde content. De huidige vorm zou 'onsamenhangend' en 'zonder overtuigende rechtvaardiging' zijn.

Bron: AP

Het onafhankelijke moderatieorgaan, opgericht door Meta, zegt overigens wel achter het besluit te staan van de techgigant om een video online te laten die zo gemonteerd is dat het lijkt alsof de Amerikaanse president Joe Biden de borst van zijn volwassen kleindochter aanraakt.

De Facebook-post zou niet in strijd zijn met Meta's beleid, omdat de beelden en audio niet zijn gemaakt met behulp van AI. Het Board stelt verder dat het onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde gebruiker door de video misleid zal worden, omdat de wijziging van de videoclip 'voor de hand ligt'.

Eerder vroeg het Meta Oversight Board al naar de meningen van gebruikers over deze kwestie. Hoewel het Board het eens is met Meta's beslissing om de Biden-video toe te staan, vindt het ook dat Meta het beleid 'snel moet overwegen', vooral vanwege de aankomende verkiezingen in 2024.