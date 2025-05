Meta Oversight Board vraagt opinies over moderatie rond Facebook-video Biden

Het Meta Oversight Board, dat moderatiebeslissingen overweegt op Facebook en Instagram, heeft het publiek om meningen gevraagd over de verwijdering van een video van de Amerikaanse president Joe Biden. De clip is aangepast en voorzien van een eigen tekst.

Bron: AP

In de video plakt Biden een ‘I voted’-sticker op zijn kleindochter tijdens verkiezingen twee jaar geleden. De video is voorzien van een rapnummer, terwijl het naar Biden verwijst als een ‘zieke pedofiel’. Het gaat om echt beeldmateriaal, maar daarmee is de context van de video wel gewijzigd. Het Oversight Board overweegt of dit soort video’s op Facebook en Instagram horen.

Meta verwijdert video’s die duidelijk aangepast zijn met bijvoorbeeld AI. Een dergelijke video verspreidt door de gewijzigde context misinformatie rond verkiezingstijd en dat zou schadelijk kunnen zijn. Aan de andere kant legt de video Biden geen woorden in de mond en Meta verwijdert video’s liever niet. Het Oversight Board vraagt de komende twee weken input, waarna het binnen twee maanden een beslissing aankondigt.