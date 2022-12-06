Meta mag bekende mensen niet langer voortrekken van eigen toezichtraad

Meta is op de vingers getikt door zijn eigen toezichtraad voor het niet snel genoeg modereren van content van bekende mensen. Meta zou een lijst hebben van vip-profielen waarvan berichten alleen handmatig worden gecontroleerd als ze gerapporteerd worden.

De toezichtraad schrijft dat het onderzoek heeft gedaan naar het cross-checks-programma van Meta. Het bestaan van dit programma werd vorig jaar bekend. Cross-checks zorgen ervoor dat bepaalde bekende mensen uitgezonderd zijn van automatische moderatie. In plaats daarvan moet een Meta-medewerker de content handmatig controleren als deze wordt gerapporteerd of op een andere manier wordt aangemerkt als een bericht dat in strijd is met de voorwaarden van het platform. Meta beweerde eerst nog stellig dat het geen onderscheid maakte tussen gebruikers.

Met het programma wil Meta voorkomen dat content van bekende mensen onterecht wordt verwijderd, wat vaak voor ophef zorgt. Daarom wil Meta de berichten van een onbekend aantal vips handmatig controleren op schadelijke content. Het gaat om beroemdheden, maar ook politici en journalisten.

De toezichtraad oordeelt dat schadelijke berichten van mensen op deze lijst veel te lang online blijven staan, in sommige gevallen dagen of zelfs maanden nadat de berichten waren aangemerkt als schadelijk. Ook is het onduidelijk wie precies op de lijst staan en hoe ze daar op komen. De toezichtraad adviseert Meta om dit beleid opnieuw te bekijken. De raad wil dat het bedrijf dit systeem transparanter maakt en sneller controleert op schadelijke inhoud.

Meta heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het rapport van de toezichtraad. Meta-topman Nick Clegg schrijft op Twitter dat Meta binnen negentig dagen zal reageren op de conclusies en aanbevelingen van de toezichtraad.