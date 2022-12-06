Dwarf Fortress verschijnt op Steam met muisondersteuning en grafische update

Dwarf Fortress is beschikbaar op pc via Steam en itch.io met pixelgraphics en muisondersteuning. De game was sinds 2002 in ontwikkeling bij gamestudio Bay 12 Games en is oorspronkelijk opgebouwd uit ascii-karakters.

Dwarf Fortress wordt ontwikkeld door de twee broers Zach en Tarn Adams. Zij begonnen in 2002 aan Dwarf Fortress en bouwden het spel op uit ascii-karakters. In 2006 verscheen een eerste versie van de game, maar daar stopten de broers niet met het doorontwikkelen. De game werd uitgebreid en in 2019 kondigde Bay 12 Games aan dat de game een visuele update zou krijgen en de ascii-karakters los zou laten. In plaats daarvan kreeg de game meer toegankelijke pixelgraphics.

Hoewel de game er door de nieuwe graphics compleet anders uitziet, is het in de basis nog steeds hetzelfde spel. Dwarf Fortress is een simulatiespel, waarin je een kolonie van dwergen moet managen. Spelers kunnen de dwergen niet direct besturen, maar wel opdrachten geven om de kolonie in te richten en te onderhouden. Verder doen deze dwergen ook vooral waar ze zelf zin in hebben.

De nieuwe versie die nu beschikbaar is voor pc voegt naast de nieuwe graphics ook muisondersteuning toe. Voorheen kon de game alleen bestuurd worden met een toetsenbord. Ook is er een tutorial om nieuwe spelers wegwijs te maken in Dwarf Fortress.

Hoewel de game nu pas officieel uitkomt, heeft het sinds de release veel andere gamemakers geïnspireerd. Titels als Rimworld, Prison Architect en Minecraft ontlenen elementen aan Dwarf Fortress.

De game kost 29 euro en is verkrijgbaar via Steam en itch.io. De ascii-versie van Dwarf Fortress blijft gratis beschikbaar.