Dwarf Fortress verschijnt op Steam met muisondersteuning en grafische update

Begrijpelijk hoor. Ik ben er 11 (?) jaar geleden ingestapt, maar toen wel meteen naar een ‘tiled’ versie die simpele functionele graphics biedt die alles wat beter parsebaar maken. ascii was me iets te hardcore.
De rest van het spel blijft insane complex en diep en dat kost tijd om te leren spelen. No way around it.
De betere graphics hier gaan helpen beter te begrijpen wat er gebeurt en ik begrijp dat de ‘interface’ ook is aangepakt. Die was functioneel maar had wel behoorlijke leercliff. Ik heb gehoord dat dit wat beter is, maar heb de steamversie nog niet gespeeld.
Het blijft gewoon complex en je gaat een paar forten verliezen aan:
verdorsting: want het is winter en het water is bevroren en je hebt niet gedacht aan het maken van voldoende alcohol (gek genoeg kunnen dwergen smeden met lava, maar ijs smelten gaat ze boven de pet)
verdrinking: omdat een gat maken naar je fort van een stromende rivier gewoon niet zo slim is.
dwarfocide: omdat je erachter komt dat een dwerg die is gebeten door een weerbeest ook….issues krijgt.
militair verlies: omdat er een reden is dat je wapens en wapenrusting kunt maken en dat heb je te lang uitgesteld voor andere prioriteiten.
????????: omdat er dingen zijn die ‘go bump in the night’
????????: omdat je er op een bepaald moment achterkomt dat ook een slagveld opgeruimd moet worden.
etc etc etc
maar losing is fun; je komt steeds een eindje verder en het is als je goed oplet altijd duidelijk waarom het fout ging. Dat fix je in een volgend fort en dan gaat er weer iets anders fout, of een combinatie van dingen
Heb je het eenmaal onder controle dan kun je aan leuke dingen gaan denken als een verdrinkingskamer gevoed door waterpompen die je zelf hebt hebt gebouwd vanuit de rivier (beter dan een gat prikken dus
) voor als een aanval op je fort door de eerste linies heen komt. Of een industrie voor speelgoedbeesten of kruiwagens zodat je dingen kunt kopen van handelaren die je niet maken kunt of het aanleggen van een kunstmatige waterval, gewoon omdat het kan.
Ik ben begonnen in een zomervakantie en heb hele dagen gespeeld (we gingen niet op kampeervakantie omdat mijn vrouw de management beslissing had genomen dat ik na 200+ uur werk in twee weken om iets af te krijgen NIET naar Frankrijk ging rijden. She was right, she usually is. Ik had iets nodig om het werk uit mn hoofd te drukken. Dit werkte). Ik denk dat een stevige aaneengesloten tijdsinvestering wel nodig is om de learningcliff te bestijgen - en hier en daar een YouTube playtrough of tutorial kijken helpt ook. Ik schat dat ik ongeveer 100 uur verder was voordat ik basic understanding en controls in de vingers had en nog eens 60 a 80 uur voordat ik ging ‘plannen’ ipv reageren.
Dat zou dus in de nieuwe interface wat makkelijke moeten zijn (en dus korter?)
Wil je hem toch eerst gratis uitproberen:
er is de lazy newb pack voor windows en vergelijkbare packs voor linux.
Die combineren graphics en 3 party tools en maken dat stuk een stuk eenvoudiger.
Ik heb de afgelopen jaren gedoneerd tot voorbij de prijs van een triple A release en ga de steam versie ook kopen. Het is het dik waard. Ik heb geen idee hoeveel uur ik aan dwarf fortress heb gespendeerd in meer dan 10 jaar maar het zijn er gegarandeerd meer dan 1000.
Na de steam release en bugfixes komt en een ‘freeze’ en gaan ze werken aan een ‘magic’ systeem dat er nu nog helemaal niet in zit. Dat wordt net zo bizar diep als de rest ongetwiijfeld en ik kijk er nu al naar uit.
p.s. je hebt een aardige cpu nodig. Single core speed is king. Maak je ‘embark’ niet te groot. Dit spel dwingt je CPU huilend op zn knieen, smekend om genade. De grootte van je embark maakt enorm uit (ergens tussen 3x3 en 5x5 is meer dan genoeg)
[Reactie gewijzigd door BuZZem op 1 augustus 2024 18:20]