Dwarf Fortress verschijnt op Steam met muisondersteuning en grafische update

Dwarf Fortress is beschikbaar op pc via Steam en itch.io met pixelgraphics en muisondersteuning. De game was sinds 2002 in ontwikkeling bij gamestudio Bay 12 Games en is oorspronkelijk opgebouwd uit ascii-karakters.

Dwarf Fortress wordt ontwikkeld door de twee broers Zach en Tarn Adams. Zij begonnen in 2002 aan Dwarf Fortress en bouwden het spel op uit ascii-karakters. In 2006 verscheen een eerste versie van de game, maar daar stopten de broers niet met het doorontwikkelen. De game werd uitgebreid en in 2019 kondigde Bay 12 Games aan dat de game een visuele update zou krijgen en de ascii-karakters los zou laten. In plaats daarvan kreeg de game meer toegankelijke pixelgraphics.

Hoewel de game er door de nieuwe graphics compleet anders uitziet, is het in de basis nog steeds hetzelfde spel. Dwarf Fortress is een simulatiespel, waarin je een kolonie van dwergen moet managen. Spelers kunnen de dwergen niet direct besturen, maar wel opdrachten geven om de kolonie in te richten en te onderhouden. Verder doen deze dwergen ook vooral waar ze zelf zin in hebben.

De nieuwe versie die nu beschikbaar is voor pc voegt naast de nieuwe graphics ook muisondersteuning toe. Voorheen kon de game alleen bestuurd worden met een toetsenbord. Ook is er een tutorial om nieuwe spelers wegwijs te maken in Dwarf Fortress.

Hoewel de game nu pas officieel uitkomt, heeft het sinds de release veel andere gamemakers geïnspireerd. Titels als Rimworld, Prison Architect en Minecraft ontlenen elementen aan Dwarf Fortress.

De game kost 29 euro en is verkrijgbaar via Steam en itch.io. De ascii-versie van Dwarf Fortress blijft gratis beschikbaar.

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 20:43 35

06-12-2022 • 20:43

35

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Games Dwarf fortress

Reacties (35)

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deknegt 6 december 2022 20:55
Het spel blijft ook nog gewoon gratis beschikbaar op de website van de makers, en word ook gewoon nog geüpdatet met de nieuwste versies gelijktijdig met de Steam versie.

Op de site hadden ze ook al de mogelijkheid voor donaties, en nu met de Steam game komen ze een deel van de spelers tegemoet die wat meer gebruikersgemak wilden. Tarn is al meer dan 20 jaar bezig met dit spel te produceren, en is echt een diepgaand stuk techniek die nooit dezelfde situatie creëert.

Het is niet een spel voor iedereen, maar is wel een titel die echt uniek is onder alle spellen. Een spel die nieuwe werelden genereert met zijn eigen historie, eentje waar elke Dwerg, Mens, en Elf word gesimuleerd van de persoonlijkheidstrekken die ze hebben tot de cultuur en goden die ze aanbidden.

Daarin heb je dus de 'Fortress mode', waar je een fort moet bouwen en deze moet groeien terwijl je word aangevallen door goblins, orks, en andere mythische wezens die in de wereld bestaan (niks word zozeer 'gespawned', elke creature onstaat ergens in de game, en rassen kunnen uitsterven.). Daarbij is er ook de 'Adventure Mode', waar je een enkel karakter maakt die je zelf bestuurd, waar je de wereld kan verkennen en je eigen legende worden in die wereld.

Het spel is niet makkelijk, vooral doordat het zo complex is in mechaniek. Maar daarin schuilt ook zijn unieke briljantheid, en zoals al aangegeven in het artikel heeft het andere spellen zoals o.a. Rimworld geïnspireerd. Maar Dwarf Fortress blijft een instituut op zich, ongeëvenaard in zijn genre, en nog steeds bijgehouden.
ro8in @deknegt6 december 2022 22:09
Het is wel echt precies zoals je aangeeft dit is niet voor iedereen. Ik ben echt een sim game fanaat. Van de eerste roller coaster tycoons tot en met hedendaagse Oxygen not included. Ik kan er uren in wegdromen. Maar Dwarf Fortress (heb wel alleen de orignele ascii versie geprobeerd) kon ik echt totaal niet inkomen. Compleet onduidelijk wat er nou eigenlijk gebeurd en misschien gaat het gewoon net even een stapje te ver? Geen idee.
YopY @ro8in7 december 2022 10:17
Maar Dwarf Fortress (heb wel alleen de orignele ascii versie geprobeerd) kon ik echt totaal niet inkomen.
Ik heb ook een poging gewaagd en kon uiteindelijk er een beetje soep van maken, maar de keuze voor graphics en input heeft ze niet echt geholpen denk ik. Ik hoop dat het spel met deze update doorbreekt.

Games als Oxygen Not Included, Rimworld etc zijn deels gebaseerd op Dwarf Fortress, alleen is DF nog veel diepgaander, tot in het belachelijke aan toe. Voelt een beetje uit de hand gelopen :p.
deknegt @ro8in7 december 2022 11:47
Zoals een ander aangaf, als je de game interresant vind maar er zelf niet in kan komen, dan heb je ook nog "Kruggsmash", dit is een YouTuber die het spel gebruikt om verhalen te vertellen. Van individuele dwergjes tot aan het hele fort toe, met proloog en al laat hij hele werelden zien, meestal met een thema en zeer leuke illustraties.

Als je zoekende bent naar handleidingen (want dat is echt geen overbodige luxe met zo'n complex spel), dan is Nookrium een aanrader. Deze YouTuber heeft een hele reeks handleidingen gemaakt voor de originele versie van Dwarf Fortress en is ook meteen begonnen om deze te maken voor de Steam versie.

Ik ben zelf ook van dat veel van de moeilijkheidsgraad komt van hoe vaag en ingewikkeld alles in elkaar zit, maar als je eenmaal een idee krijgt van hoe iets werkt dat je niet blind meer aan het zoeken bent naar welke hotkey nou wat doet en hoe bepaalde processen nou wel of niet werken.

Bijv. Meestal als je de muur hebt gebouwd met een valbrug dan kan je de brug dicht doen en al het gevaar (en vrienden) binnen houden. Dan heb je meer tijd om gewoon te prutsen om je voedsel en drankindustrie op te zetten (zeker dat laatste zeer belangrijk voor de Dwergen! :)), en daarbij de andere mechanismes te leren.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 1 augustus 2024 18:20]

The Zep Man @ro8in6 december 2022 22:39
Compleet onduidelijk wat er nou eigenlijk gebeurd en misschien gaat het gewoon net even een stapje te ver? Geen idee.
Precies de houding van dwergen in Dwarf Fortress. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 1 augustus 2024 18:20]

BuZZem @ro8in8 december 2022 11:18
Begrijpelijk hoor. Ik ben er 11 (?) jaar geleden ingestapt, maar toen wel meteen naar een ‘tiled’ versie die simpele functionele graphics biedt die alles wat beter parsebaar maken. ascii was me iets te hardcore.

De rest van het spel blijft insane complex en diep en dat kost tijd om te leren spelen. No way around it.
De betere graphics hier gaan helpen beter te begrijpen wat er gebeurt en ik begrijp dat de ‘interface’ ook is aangepakt. Die was functioneel maar had wel behoorlijke leercliff. Ik heb gehoord dat dit wat beter is, maar heb de steamversie nog niet gespeeld.

Het blijft gewoon complex en je gaat een paar forten verliezen aan:
verdorsting: want het is winter en het water is bevroren en je hebt niet gedacht aan het maken van voldoende alcohol (gek genoeg kunnen dwergen smeden met lava, maar ijs smelten gaat ze boven de pet)
verdrinking: omdat een gat maken naar je fort van een stromende rivier gewoon niet zo slim is.
dwarfocide: omdat je erachter komt dat een dwerg die is gebeten door een weerbeest ook….issues krijgt.
militair verlies: omdat er een reden is dat je wapens en wapenrusting kunt maken en dat heb je te lang uitgesteld voor andere prioriteiten.
????????: omdat er dingen zijn die ‘go bump in the night’
????????: omdat je er op een bepaald moment achterkomt dat ook een slagveld opgeruimd moet worden.
etc etc etc

maar losing is fun; je komt steeds een eindje verder en het is als je goed oplet altijd duidelijk waarom het fout ging. Dat fix je in een volgend fort en dan gaat er weer iets anders fout, of een combinatie van dingen :p

Heb je het eenmaal onder controle dan kun je aan leuke dingen gaan denken als een verdrinkingskamer gevoed door waterpompen die je zelf hebt hebt gebouwd vanuit de rivier (beter dan een gat prikken dus :p) voor als een aanval op je fort door de eerste linies heen komt. Of een industrie voor speelgoedbeesten of kruiwagens zodat je dingen kunt kopen van handelaren die je niet maken kunt of het aanleggen van een kunstmatige waterval, gewoon omdat het kan.

Ik ben begonnen in een zomervakantie en heb hele dagen gespeeld (we gingen niet op kampeervakantie omdat mijn vrouw de management beslissing had genomen dat ik na 200+ uur werk in twee weken om iets af te krijgen NIET naar Frankrijk ging rijden. She was right, she usually is. Ik had iets nodig om het werk uit mn hoofd te drukken. Dit werkte). Ik denk dat een stevige aaneengesloten tijdsinvestering wel nodig is om de learningcliff te bestijgen - en hier en daar een YouTube playtrough of tutorial kijken helpt ook. Ik schat dat ik ongeveer 100 uur verder was voordat ik basic understanding en controls in de vingers had en nog eens 60 a 80 uur voordat ik ging ‘plannen’ ipv reageren.
Dat zou dus in de nieuwe interface wat makkelijke moeten zijn (en dus korter?)

Wil je hem toch eerst gratis uitproberen:
er is de lazy newb pack voor windows en vergelijkbare packs voor linux.
Die combineren graphics en 3 party tools en maken dat stuk een stuk eenvoudiger.

Ik heb de afgelopen jaren gedoneerd tot voorbij de prijs van een triple A release en ga de steam versie ook kopen. Het is het dik waard. Ik heb geen idee hoeveel uur ik aan dwarf fortress heb gespendeerd in meer dan 10 jaar maar het zijn er gegarandeerd meer dan 1000.

Na de steam release en bugfixes komt en een ‘freeze’ en gaan ze werken aan een ‘magic’ systeem dat er nu nog helemaal niet in zit. Dat wordt net zo bizar diep als de rest ongetwiijfeld en ik kijk er nu al naar uit.

p.s. je hebt een aardige cpu nodig. Single core speed is king. Maak je ‘embark’ niet te groot. Dit spel dwingt je CPU huilend op zn knieen, smekend om genade. De grootte van je embark maakt enorm uit (ergens tussen 3x3 en 5x5 is meer dan genoeg)

[Reactie gewijzigd door BuZZem op 1 augustus 2024 18:20]

raro007 @deknegt6 december 2022 22:09
het is wel jammer dat die mannetjes zo houterig bewegen en zonder animatie.
ik kijk naar mensen die rim world spelen en dat is echt ook het minimaal wat ik aan zou kunnen kijken.
EvaluationCopy @raro0077 december 2022 09:50
Geloof me dat je die graphics van Rimworld compleet vergeet na een paar uur spelen. Eenmaal opgezogen in het spel boeit er.... verder weinig meer. Verslavingsrisico is gelijk aan dat van Factorio.
Verwijderd @deknegt6 december 2022 22:47
Daarin heb je dus de 'Fortress mode', waar je een fort een fysieke schending van de conventie van Geneve moet bouwen
O-)
deknegt @Verwijderd7 december 2022 11:34
De klassieke 'kap elke boom op de map en doe raar als de Elven verontwaardigd en boos worden van je ontbossing'. :+
sdk1985 @deknegt7 december 2022 00:15
Het is niet een spel voor iedereen, maar is wel een titel die echt uniek is onder alle spellen. Een spel die nieuwe werelden genereert met zijn eigen historie, eentje waar elke Dwerg, Mens, en Elf word gesimuleerd van de persoonlijkheidstrekken die ze hebben tot de cultuur en goden die ze aanbidden.bijgehouden.
Ik wil het spel niet afkraken, nooit gespeeld. Maar hetgeen jij beschrijft zat bijvoorbeeld al in de eerste Tropico game uit 2001. Elke inwoner heeft een familie, (politieke) voorkeuren, baan, vermogen, enz.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 1 augustus 2024 18:20]

Countess @sdk19857 december 2022 01:12
maar van elke inwoning kan je ook aangeven welke schoene, broek, shirt, armor, ring, helm, hij aan moet. meerdere over elkaar als je wilt. Hij heeft voorkeuren (en weerzin) van bepaalt eten en drinken, hij heeft relaties met verschillende andere dwergen, hij heeft veel verschillende states en skills die van elke inwoner bijgehouden worden, en van elk gevecht wordt bij elke klap berekend wat het materiaal en type is van het wapen is, hoeveel schade dat doet op de armor (type en materiaal) van de tegenstander, hoe sterk en snel beide zijn, ect, en uiteindelijk komt er dan een bereking uit die betekend dat je tegenstanden bijvoorbeeld een schram krijgt op zijn linker pink. Of het bot in zijn rechter grote teen breek. Of jij verliest een oog omdat hij countert. En die schade kan permanent zijn of worden, en al zijn andere werkzaamheden ook beïnvloeden.

En dit zat er allemaal al in toen ik het de laatste keer speelde, zo'n 7 jaar geleden misschien.

Het gaat veel dieper dan tropico.
theseboetz @deknegt7 december 2022 10:52
Adventure mode is in ieder geval nog niet beschikbaar in de Steam versie.
Zodiac 6 december 2022 20:58
Niet mijn ding. Het idee is fantastisch, maar de complexiteit en gigantische hoeveelheid mogelijkheden doen mij afschrikken. Visueel ziet het nu gelukkig iets beter uit, wat de barriere wellicht wat verlaagt.

Voorlopig houd ik het bij mensen zoals "Kruggsmash" (https://www.youtube.com/@kruggsmash/videos) die een verhaaltje eromheen verzinnen.
deknegt @Zodiac6 december 2022 21:01
Kruggsmash is inderdaad een hele goede aanrader voor mensen die geintimideerd zijn door de complexiteit maar wel het spel willen ervaren. Een zeer goede verhalenverteller die het spel in feite als levend boek gebruikt.

En je hebt geen kennis nodig van het spel zelf om zijn verhalen te beluisteren/bekijken.
Arboris @Zodiac7 december 2022 10:21
Inderdaad, ook niet mijn ding. Zeker omdat ik niet echt van de "dying is fun" mantra ben.
Het is wel gaaf om iemand als Quill18 dit zien te spelen, want hij maakt er zijn eigen verhaal bij.
Maar gewoon voor mij zelf spelen? Nee, te frustrerend.
Boefmans 7 december 2022 10:24
Hoe verhoudt dit spel zich tot
craft the world
of
Oxygen not included?
Arboris @Boefmans7 december 2022 10:28
Ooit Rimworld gespeeld? Dit is Rimworld on steriods en in een fantasy setting.
Boefmans @Arboris7 december 2022 10:53
nee die niet. Wel ONI, Craft the world en nu COI. Dus het zou me moeten aanspreken :-) maar 30 euro is wat veel om te proberen en die ascii versie zie ik echt niet zitten :-)
En rimworld lijkt qua screenshots wel op prison architect, had ik ook wel lol mee :-)

[Reactie gewijzigd door Boefmans op 1 augustus 2024 18:20]

Arboris @Boefmans7 december 2022 11:01
De OG versie zou ik je ook niet echt aanraden. Dat is een clusterf*ck aan keyboard commando's.

PA is inderdaad meer vergelijkbaar aan DF. Maar houd er rekening mee dat DF niet echt beginners vriendelijk is, en een absurde detail heeft in wat je moet doen / wat je kan overkomen. Je zult falen, en vaak. Soms niet eens omdat je wat fout deed.

Ik vind het persoonlijk daarom ook meer frustrerend dan leuk, ondanks dat ik grote fan ben van complexere building games zoals "From the Depths". Maar dat geldt uiteraard niet voor iedereen.

[Reactie gewijzigd door Arboris op 1 augustus 2024 18:20]

Alkjoa 6 december 2022 20:57
Geweldige game! Een verwijzing naar Boatmurdered mag natuurlijk niet ontbreken.
https://lparchive.org/Dwa...oatmurdered/Introduction/

[Reactie gewijzigd door Alkjoa op 1 augustus 2024 18:20]

The Zep Man 6 december 2022 21:34
De nieuwe versie die nu beschikbaar is voor pc voegt naast de nieuwe graphics ook muisondersteuning toe. Voorheen kon de game alleen bestuurt worden met een toetsenbord.
Niet helemaal waar. Er was optionele muisondersteuning, maar die was... suboptimaal. Net als de rest van de bediening. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 1 augustus 2024 18:20]

Bad Brains 6 december 2022 22:35
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in gameplay, dit is een van de betere Rimworld spelers op Twitch die de komende dagen Dwarf Fortress speelt.
Lobstarooo 6 december 2022 23:07
Gelijk gekocht, briljante game. Blij dat ik naast een donatie hier en daar over de jaren en de Patreon nu ook op deze manier Toady & co wat kan steunen.

Tevens een goed concept, meer traditionele roguelikes mogen dit wel doen wat mij betreft. Betaalde versie met muissupport van Cataclysm DDA zou ik ook per direct m'n geld tegenaan smijten.
darkempire 7 december 2022 00:05
Moet me beetje denken aan Deep Rock Galactic,
Ook geweldige game trouwens.
MonkeyDante @darkempire7 december 2022 16:46
Maar heb je daardoor het antwoord gevonden op de vraag 'Wat het verschil is tussen rots en steen?'.
sdziscool 7 december 2022 00:54
Waarschijnlijk de laatste keer in ons leven dat we een headline gaan zien met "met muisondersteuning" ;(
engessa 7 december 2022 08:25
Noclip heeft een docu over deze game gemaakt die in de eerste twee minuten duidelijk maakt wat dit precies voor game is: https://www.youtube.com/watch?v=VAhHkJQ3KgY Er komt een soort deel twee aan waarin ze de steam release volgen.

[Reactie gewijzigd door engessa op 1 augustus 2024 18:20]


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