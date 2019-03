Ascii-game Dwarf Fortress krijgt vernieuwde graphics en verschijnt op Steam

Ontwikkelstudio Kitfox Games gaat een betaalde versie van simulatiespel Dwarf Fortress via Steam en itch.io uitbrengen, met bijgewerkte graphics. Het oorspronkelijke spel is sinds 2006 in ontwikkeling en opgebouwd uit ascii-karakters.

Wat gameplay betreft komen er geen veranderingen, maar het spel krijgt een update voor graphics en muziek en ook komt er ondersteuning voor Steam Workshop, aldus Kitfox Games. De premiumversie van Dwarf Fortress gaat 20 dollar kosten en de studio wil dat geld gebruiken om de oorspronkelijke makers van het spel financieel te steunen. Die makers, de broers Tarn en Zach Adams, zijn nu afhankelijk van Patreon-donaties en kampen in toenemende mate met gezondheidsklachten.

De broers begonnen in 2006 als Bay 12 Games met de ontwikkeling van Dwarf Fortress en brachten in 2008 een eerste alpha-versie uit. In het spel bedient de speler een groep dwergen die een ondergronds fort moeten bouwen. Het spel ziet er door zijn ascii-weergave uit alsof het op zijn vroegst uit de jaren tachtig stamt, maar is opvallend complex en voor veel spelers moeilijk om in te stappen.

Een bijzondere eigenschap is dat elementen in het spel procedureel gegenereerd worden, zoals regen, de verspreiding van mineralen en temperaturen. De constructiemogelijkheden zouden ter inspiratie gediend hebben voor Minecraft. Het oorspronkelijke spel blijft als freeware beschikbaar. De nieuwe versie verschijnt voor 20 dollar op Steam en itch.io.