Qualcomm moet van Amerikaanse rechter een miljard dollar aan Apple betalen

Een federale rechter uit de VS heeft in een voorlopige uitspraak bepaald dat Qualcomm een miljard dollar moet betalen aan Apple. Dit is in het kader van de langlopende juridische strijd tussen beiden, waarbij het in dit geval gaat over Qualcomms weigering compensatie te betalen.

De rechter bepaalde dat Qualcomm contractueel afgesproken kortingen aan Apple moet betalen, wat ongeveer neerkomt op een miljard dollar, schrijft Reuters. Dit is de voorlopige uitkomst van een zaak die Apple ruim twee jaar geleden tegen Qualcomm aanspande, omdat Qualcomm weigerde een som geld aan Apple te betalen, die contractueel was afgesproken als een teruggave op eerdere door Apple gemaakte licentiekosten.

Het gaat hierbij om de situatie dat de fabrieken waar de iPhones worden gemaakt miljarden dollars aan Qualcomm betalen voor het gebruik van door de chipontwerper gepatenteerde technologie, zoals die voor modems. Deze kosten vergoedt Apple aan de fabrieken. Daarnaast hebben beide bedrijven een aparte overeenkomst dat Qualcomm aan Apple een deel van deze patentvergoedingen terugbetaalt, mits Apple zich onthoudt van het starten van rechtszaken en geen juridische klachten bij toezichthouders neerlegt.

Qualcomm stelt dat Apple zich niet aan deze voorwaarden heeft gehouden, doordat het andere smartphonefabrikanten heeft aangespoord te klagen over Qualcomms beleid en 'valse en misleidende verklaringen' heeft ingediend bij de Koreaanse toezichthouder. Op basis daarvan is Qualcomm van mening dat het zich ook niet hoeft te houden aan de verplichting om Apple deels te compenseren voor de licentiekosten.

Apple is van mening dat Qualcomm illegale zakelijke praktijken hanteert die niet alleen Apple raken, maar de gehele industrie. Don Rosenberg van Qualcomm zegt dat Apple al ingespeeld heeft op de misgelopen betalingen van Qualcomm, doordat Apple ervoor heeft gezorgd dat gecontracteerde iPhone-fabrieken weigeren bijna een miljard dollar aan royalties aan Qualcomm te betalen.

De huidige uitspraak zal mede gelet op de opstelling van Qualcomm er niet snel toe leiden dat de chipontwerper alsnog op korte termijn het contractueel afgesproken bedrag naar Apple overmaakt. De uitspraak is ook nog niet definitief. Een zitting volgt ergens volgende maand.