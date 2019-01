Qualcomm legt waarborg van 1,34 miljard euro in voor Duits verkoopverbod iPhones

Qualcomm zet door om een verbod op de levering van iPhones in Duitsland af te dwingen. De fabrikant heeft een onderpand van 1,34 miljard euro ingelegd voor zo'n verbod, zoals de rechtbank als eis stelde.

Volgens Duitse media zoals Focus heeft Qualcomm meegedeeld dat het 1,34 miljard euro als garantie heeft ingelegd en is daarmee het verkoopverbod van iPhones in Duitsland in gang gezet. Het verbod betreft de verkoop van de iPhone X, 8, 8 Plus en 7 Plus in Duitsland.

De rechtbank van München sprak 20 december in een vonnis het verbod uit, met als voorwaarde dat Qualcomm een waarborg van 668,4 miljoen euro per onderdeel van de uitspraak moest deponeren. Onduidelijk is nog wat de reikwijdte van het verbod is. Apple haalde de betreffende modellen uit zijn eigen vijftien Duitse winkels, maar Qualcomm is van mening dat alle leveranciers moeten stoppen met de verkoop van de toestellen.

Het verbod is het gevolg van een door Qualcomm gewonnen patentzaak. De rechtbank van München ging mee met de claim dat een chip in de iPhones inbreuk maakt op een hardwarepatent van Qualcomm. Apple gaat tegen de uitspraak in beroep. De iPhone Xr en Xs vallen niet onder het verbod.