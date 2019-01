Evan Blass toont foto van vermoedelijke Galaxy S10 met cameragat in scherm

De bekende smartphone-leaker Evan Blass heeft een foto van, naar hij claimt, een Galaxy S10-model gepubliceerd. De foto toont een smartphone met gat in het scherm voor de camera en dunne schermranden.

De op de smartphone aanwezige apps zijn wazig gemaakt en ook de omgeving is onherkenbaar door zwarte vlakken. In de rechterbovenhoek is de camera in het scherm verwerkt en langs de zijkanten buigt het scherm licht af.

Het zou om het Galaxy S10-model dat intern bij Samsung als Beyond 1 bekendstaat gaan. Volgens Blass, die veelvuldig informatie over komende smartphones publiceert., kan het toestel draadloos andere compatibele apparaten laden, net Huawei Mate 20 Pro.

Volgens geruchten brengt Samsung meerdere versies van de Galaxy S10 uit, met 5,8"- tot en met 6,4"-schermen en drie tot en met vijf camera's. Deze hebben de codenamen 'Beyond 0', 'Beyond 1' en 'Beyond 2'. Daarnaast komt er naar verluidt een 'Beyond x', met 6,7"-scherm, 5g-ondersteuning en zes camera's. Waarschijnlijk volgt de aankondiging in februari.