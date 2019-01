Samsung verwacht betere resultaten door komst Galaxy S10 en vouwbare smartphone

Samsung heeft in het afgelopen kwartaal een veel lagere omzet en winst behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de komende maanden hoopt de fabrikant op betere cijfers door de komst van de Galaxy S10 en een vouwbare smartphone.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers noemt Samsung de komst van de Galaxy S10 voor het eerst zelf concreet. De fabrikant stuurde al wel uitnodigingen uit voor de presentatie voor een nieuwe smartphone op 20 februari, maar het typenummer is nu officieel bevestigd. Samsung denkt dat de Galaxy S10-smartphones goed zullen verkopen en dat er daardoor weer meer omzet wordt behaald. Volgens geruchten komen er vier varianten van de Galaxy S10 uit.

Ook bevestigt Samsung in de toelichting op de cijfers dat het een vouwbare smartphone en een 5g-toestel gaat uitbrengen. De naam van de vouwbare telefoon is nog steeds niet bekend. In november vorig jaar toonde Samsung al een prototype. Verder wil Samsung gebruikers binnen zijn ecosysteem houden door de Bixby-assistent op meer apparaten uit te brengen. Ook moet de assistent slimmer worden.

Verder zegt Samsung dat de chipdivisie zich momenteel concentreert op 7nm-productie met euv, maar dat in de tweede helft van dit jaar de ontwikkeling van een 5nm-procedé met euv afgerond zal zijn. Samsung zegt dat de chipdivisie dit jaar zijn klantenbestand met 40 procent zal uitbreiden. Dat betekent dat meer fabrikanten hun chips zullen laten maken door de chipdivisie van Samsung, maar welke bedrijven dat zijn, is niet bekend. De productie op het 7nm-euv-procedé ging eind vorig jaar van start, al zei Samsung toen dat er pas in 2020 capaciteit is voor klanten die veel chips nodig hebben. Massaproductie op 5nm zal waarschijnlijk pas daarna plaatsvinden.

De kwartaalomzet van Samsung was 59,3 biljoen Koreaanse won, omgerekend zo'n 46,3 miljard euro. Daarmee was de omzet zo'n 10 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De operationele winst kwam uit op 10,8 biljoen won, een daling van 29 procent. De cijfers komen niet als een verrassing, eerder deze maand waarschuwde Samsung al dat de kwartaalcijfers zouden tegenvallen omdat de chip- en smartphonedivisies het niet zo goed deden als gehoopt.