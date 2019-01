Zuckerberg wil end-to-endencryptie toevoegen aan Instagram en Messenger

Facebook wil in de komende jaren meer van zijn diensten voorzien van end-to-endencryptie. Dat zegt directeur Mark Zuckerberg in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij bevestigde dat Facebook zijn Messenger compatibel wil maken met Instagram en WhatsApp.

Het is geen project dat dit jaar zal uitkomen, maar de mogelijkheid om mensen berichten te sturen in WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger vanuit dezelfde backend zal volgend jaar of later verschijnen, zegt Zuckerberg in de toelichting. Dat zal via end-to-endencryptie gaan gebeuren. "Mensen vinden dit fijn in WhatsApp", zegt de Facebook-ceo.

Daarom is end-to-endencryptie volgens Zuckerberg de richting die Facebook met meer diensten moet inslaan. "Ik denk dat er een kans is om te werken met wat we al hebben gedaan bij WhatsApp, in plaats van dat we het op verschillende manieren doen in verschillende chatapps, zodat encryptie op een consistente manier werkt in alles wat we doen." WhatsApp werkt met het Signal-protocol voor de versleuteling van berichten. Dat werkt met het encryptiealgoritme 256-bit-AES, dat bekendstaat als veilig.

Met het samenvoegen van de backend van de verschillende chatapps moeten handelaren op Facebook Marketplace makkelijk met klanten contact kunnen zoeken via WhatsApp in plaats van Messenger. Ook wil Facebook de berichten van tientallen miljoenen gebruikers die Messenger als standaard-app voor sms gebruiken op Android beter beveiligen met de stap. Zuckerberg maakte zijn plannen bekend in een toelichting op de kwartaalcijfers. Uit die cijfers bleek dat het aantal actieve Facebook-gebruikers in Europa weer aan het stijgen is.