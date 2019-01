'Facebook wil universele infrastructuur voor WhatsApp, Instagram en Messenger'

Facebook is volgens The New York Times van plan WhatsApp, Instagram en Messenger te baseren op dezelfde onderliggende infrastructuur. Een Facebook-gebruiker moet dan bijvoorbeeld een end-to-end versleuteld bericht naar een WhatsApp-gebruiker kunnen sturen.

WhatsApp, Instagram en Messenger blijven als losse apps bestaan, volgens de geclaimde plannen, maar het achterliggende platform zou uniform zijn. Dat bericht The New York Times op basis van vier bronnen die bekend zijn met de strategie van Facebook.

Het zou om nog vroege plannen gaan. Facebooks doel is om de infrastructuur eind dit jaar, begin volgend jaar gereed te hebben. Het achterliggende platform moet dan ondersteuning voor end-to-end-encryptie bieden. Momenteel heeft alleen WhatsApp dat. Niet duidelijk is wat de precieze plannen met encryptie en metadata zijn. In potentie kan Facebook efficiënter data van gebruikers samenvoegen.

Facebooks topman Mark Zuckerberg zou al maanden rondlopen met het idee om de familie van apps van het bedrijf met elkaar te integreren. Eind vorig jaar zou hij zijn plannen benadrukken bij medewerkers. De integratie zou gebruikers meer opnemen in Facebooks ecosysteem, waardoor ze minder snel overstappen naar rivaliserende diensten. Ook zou de overstap naar een uniform achterliggend platform meer mogelijkheden bieden voor advertenties en diensten.

De plannen zouden in tegenspraak zijn met de verklaringen na de overnames van WhatsApp en Instagram. Toen was de belofte dat de verschillende platforms op zichzelf zouden blijven bestaan. Uit onvrede over de toenemende invloed van Facebook en over de toekomstplannen verlieten de oprichters van Instagram en WhatsApp eerder Facebook.