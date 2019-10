'VS, VK en Australië willen dat Facebook e2e-encryptie niet verder invoert'

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië verzoeken Facebook naar verluidt om encryptie bij zijn chatplatform zo te ontwerpen dat de autoriteiten toegang tot communicatie kunnen krijgen. Facebook zou end-to-end-encryptie niet verder moeten invoeren.

In een open brief, ingezien door Buzzfeed News en gedateerd op 4 oktober, vragen de landen aan Facebook om de plannen voor integratie van end-to-end-encryptie in een universeel chatplatform achter Messenger, Instagram en WhatsApp niet door te zetten 'zonder garanties dat er geen afname van de gebruikersveiligheid is'. Met dit laatste bedoelen de landen fysieke veiligheid: "Veiligheidsverbeteringen in de virtuele wereld mogen ons niet kwetsbaarder in de fysieke wereld maken".

De VS, VK en Australië stellen dat bedrijven hun systemen niet zo mogen ontwerpen dat er geen toegang tot de inhoud mogelijk is. De combinatie van afgeschermde messaging en open profielen opent volgens de opstellers de weg voor kwaadwillenden om zich op kinderen te richten. Bedrijven zouden daarom encryptie zo moeten ontwerpen dat de autoriteiten toegang tot illegale content kunnen krijgen en ze zouden met overheden moeten overleggen om ervoor te zorgen dat veranderingen deze toegang bieden.

Whatsapp ondersteunt sinds 2016 end-to-end-encryptie. Dat betekent dat de dienst berichten op de smartphone van de gebruiker versleutelt, encrypted via internet verzendt en op het toestel van de ontvanger de encryptie weer ongedaan maakt. Bij goede implementatie zijn de berichten tijdens het verzendproces niet in te zien, ook niet op de servers van Whatsapp. Facebook wil de encryptie breder inzetten bij zijn diensten. Autoriteiten van meerdere landen klagen al langer dat een groot deel van de online communicatie hierdoor voor inlichtingendiensten ontoegankelijk is geworden.